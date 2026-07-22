PlayStation ha pubblicato un trailer dei giochi Marvel per PS5, approfittando dell'imminente uscita nelle sale di Spider-Man: Brand New Day e del grandissimo entusiasmo registrato dopo la pubblicazione del video di Avengers: Doomsday.
Si tratta di un montaggio promozionale che mette in mostra tutti i maggiori titoli basati sui personaggi Marvel, a cominciare naturalmente da Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, quest'ultimo ormai in dirittura d'arrivo: sarà disponibile in esclusiva su PS5 dal prossimo 15 settembre.
Nel trailer c'è spazio tuttavia anche per diverse produzioni third party, dai frenetici scontri di Marvel Rivals agli spettacolari combattimenti di Marvel Tokon: Fighting Souls, il picchiaduro a incontri firmato Arc System Works la cui uscita è davvero imminente.
La carrellata include anche un paio di titoli magari meno in vista ma decisamente validi, vale a dire Marvel's Guardians of the Galaxy e Marvel Cosmic Invasion, quest'ultimo un picchiaduro a scorrimento in pixel art con un cast di eroi meno inflazionati del solito.
Una collaborazione sempre più proficua
Come accennato in apertura, il trailer di Avengers: Doomsday ha nuovamente scatenato l'entusiasmo di milioni di appassionati che fra pochi giorni torneranno al cinema per guardare Spider-Man: Brand New Day, e si tratta di un pubblico che Sony vuole assolutamente coinvolgere.
Da qui gli investimenti che l'azienda giapponese sta facendo per creare un proprio universo Marvel videoludico, fra Spider-Man e Wolverine, che pare stia riscuotendo senz'altro un successo maggiore rispetto ai progetti cinematografici legati allo Spider-Verse, con l'eccezione naturalmente dei film con Tom Holland e dei lungometraggi dedicati a Miles Morales.