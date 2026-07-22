Marvel Tokon: Fighting Souls ha una data di uscita e un trailer con gli X-Men

Si tratta di un montaggio promozionale che mette in mostra tutti i maggiori titoli basati sui personaggi Marvel, a cominciare naturalmente da Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine , quest'ultimo ormai in dirittura d'arrivo: sarà disponibile in esclusiva su PS5 dal prossimo 15 settembre.

PlayStation ha pubblicato un trailer dei giochi Marvel per PS5 , approfittando dell'imminente uscita nelle sale di Spider-Man: Brand New Day e del grandissimo entusiasmo registrato dopo la pubblicazione del video di Avengers: Doomsday.

Una collaborazione sempre più proficua

Come accennato in apertura, il trailer di Avengers: Doomsday ha nuovamente scatenato l'entusiasmo di milioni di appassionati che fra pochi giorni torneranno al cinema per guardare Spider-Man: Brand New Day, e si tratta di un pubblico che Sony vuole assolutamente coinvolgere.

Da qui gli investimenti che l'azienda giapponese sta facendo per creare un proprio universo Marvel videoludico, fra Spider-Man e Wolverine, che pare stia riscuotendo senz'altro un successo maggiore rispetto ai progetti cinematografici legati allo Spider-Verse, con l'eccezione naturalmente dei film con Tom Holland e dei lungometraggi dedicati a Miles Morales.