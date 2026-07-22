0

PlayStation ha pubblicato un trailer dei giochi Marvel per PS5

Con un paio di titoli in uscita a breve, PlayStation ha pensato bene di pubblicare un trailer dedicato ai giochi Marvel attualmente disponibili su PS5 e in arrivo nel 2026.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/07/2026
L'artwork di Marvel's Wolverine

PlayStation ha pubblicato un trailer dei giochi Marvel per PS5, approfittando dell'imminente uscita nelle sale di Spider-Man: Brand New Day e del grandissimo entusiasmo registrato dopo la pubblicazione del video di Avengers: Doomsday.

Si tratta di un montaggio promozionale che mette in mostra tutti i maggiori titoli basati sui personaggi Marvel, a cominciare naturalmente da Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, quest'ultimo ormai in dirittura d'arrivo: sarà disponibile in esclusiva su PS5 dal prossimo 15 settembre.

Nel trailer c'è spazio tuttavia anche per diverse produzioni third party, dai frenetici scontri di Marvel Rivals agli spettacolari combattimenti di Marvel Tokon: Fighting Souls, il picchiaduro a incontri firmato Arc System Works la cui uscita è davvero imminente.

Marvel Tokon: Fighting Souls ha una data di uscita e un trailer con gli X-Men Marvel Tokon: Fighting Souls ha una data di uscita e un trailer con gli X-Men

La carrellata include anche un paio di titoli magari meno in vista ma decisamente validi, vale a dire Marvel's Guardians of the Galaxy e Marvel Cosmic Invasion, quest'ultimo un picchiaduro a scorrimento in pixel art con un cast di eroi meno inflazionati del solito.

Una collaborazione sempre più proficua

Come accennato in apertura, il trailer di Avengers: Doomsday ha nuovamente scatenato l'entusiasmo di milioni di appassionati che fra pochi giorni torneranno al cinema per guardare Spider-Man: Brand New Day, e si tratta di un pubblico che Sony vuole assolutamente coinvolgere.

Da qui gli investimenti che l'azienda giapponese sta facendo per creare un proprio universo Marvel videoludico, fra Spider-Man e Wolverine, che pare stia riscuotendo senz'altro un successo maggiore rispetto ai progetti cinematografici legati allo Spider-Verse, con l'eccezione naturalmente dei film con Tom Holland e dei lungometraggi dedicati a Miles Morales.

#Sony
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PlayStation ha pubblicato un trailer dei giochi Marvel per PS5