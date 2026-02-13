Marvel Tokon: Fighting Souls ha una data di uscita e un trailer con gli X-Men

La trama di questa modalità è stata scritta da un autore storico dei fumetti della Casa delle Idee e punta a unire le atmosfere classiche dei comics americani con quelle dei manga giapponesi, consegnandoci dunque una sintesi spettacolare.

Sony e Arc System Works hanno annunciato la data di uscita di Marvel Tokon: Fighting Souls con un trailer dedicato agli X-Men che vede la presenza di Tempesta, Magik, Wolverine e Danger.

Un picchiaduro da tenere d'occhio

Con un roster composto da ben venti personaggi al lancio, Marvel Tokon: Fighting Souls sfrutterà appieno le potenzialità di PS5, utilizzando l'audio 3D Tempest e le funzionalità del controller DualSense per offrire un'esperienza coinvolgente sotto ogni punto di vista.

Considerando la grande esperienza e l'indubbio talento di Arc System Works con il genere dei picchiaduro a incontri, ci sono ben pochi dubbi sulla qualità del gioco, che come detto sarà disponibile a partire dal 6 agosto nelle versioni PC e PS5.