0

Rev. Noir è un nuovo action GDR in stile anime annunciato da Konami

Rev. Noir è un nuovo action GDR presentato da Konami in occasione dello State of Play. Ambientato in un mondo devastato, segue un ragazzo senza memoria e una misteriosa ragazza dai poteri speciali, uniti in un viaggio per scoprire l'origine di un cataclisma.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/02/2026
Una dei protagonisti di Rev. Noir

Durante lo State of Play c'è stato spazio anche per alcune novità assolute. Tra queste spicca Rev. Noir, un nuovo action GDR presentato da Konami.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5 e, al momento, non dispone ancora di una finestra di uscita. In attesa di ulteriori dettagli, qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale, che introduce i due protagonisti e il mondo di gioco.

Le prime informazioni sulla storia e sui protagonisti

Secondo i dettagli condivisi da Konami, Rev. Noir è ambientato in un mondo devastato dalla "pioggia di luce", un fenomeno misterioso e letale che uccide chiunque ne venga sfiorato. La storia segue un ragazzo privo di memoria, in viaggio alla ricerca della verità sul proprio passato. La sua vita cambia quando incontra una ragazza dai poteri straordinari, legata in modo profondo al cataclisma che sta consumando il pianeta.

Tutti i giochi annunciati allo State of Play di febbraio 2026, da God of War a Castlevania Tutti i giochi annunciati allo State of Play di febbraio 2026, da God of War a Castlevania

Uniti da un fragile filo di speranza, i due intraprendono un viaggio per scoprire l'origine della pioggia di luce e fermarne l'avanzata. Attraversando terre devastate e affrontando forze che sembrano oltre la comprensione umana, il loro cammino li porterà a interrogarsi sul confine tra volontà e destino, mentre il mondo intorno a loro continua a precipitare verso l'oscurità.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Rev. Noir è un nuovo action GDR in stile anime annunciato da Konami