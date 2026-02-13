Rev. Noir è un nuovo action GDR in stile anime annunciato da Konami

Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5 e, al momento, non dispone ancora di una finestra di uscita. In attesa di ulteriori dettagli, qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale, che introduce i due protagonisti e il mondo di gioco.

Le prime informazioni sulla storia e sui protagonisti

Secondo i dettagli condivisi da Konami, Rev. Noir è ambientato in un mondo devastato dalla "pioggia di luce", un fenomeno misterioso e letale che uccide chiunque ne venga sfiorato. La storia segue un ragazzo privo di memoria, in viaggio alla ricerca della verità sul proprio passato. La sua vita cambia quando incontra una ragazza dai poteri straordinari, legata in modo profondo al cataclisma che sta consumando il pianeta.

Uniti da un fragile filo di speranza, i due intraprendono un viaggio per scoprire l'origine della pioggia di luce e fermarne l'avanzata. Attraversando terre devastate e affrontando forze che sembrano oltre la comprensione umana, il loro cammino li porterà a interrogarsi sul confine tra volontà e destino, mentre il mondo intorno a loro continua a precipitare verso l'oscurità.