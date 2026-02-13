Dino Crisis e Dino Crisis 2 sono arrivati su Steam in versione migliorata e sono già in offerta a metà prezzo

A sorpresa, nella notte Capcom ha pubblicato su Steam le versioni PC di Dino Crisis e Dino Crisis 2, i due survival horror preistorici firmati da Shinji Mikami e usciti originariamente tra il 1999 e il 2000.
Entrambi i titoli sono proposti al prezzo base di 9,99 euro, ma fino al 26 febbraio è attiva un'offerta di lancio che li porta a 4,99 euro ciascuno. Un'occasione ghiotta per chi vuole recuperarli o aggiungerli alla propria libreria. Se siete interessati qui trovate la pagina di Dino Crisis e qui quella del suo sequel.
Due classici in versione migliorata
Si tratta delle stesse edizioni migliorate già approdate su GOG lo scorso anno, arricchite da una serie di aggiornamenti pensati per garantire piena compatibilità con le configurazioni moderne.
Tra le novità troviamo le modalità Original e Arrange, il mini‑gioco Operation Wipe Out, nuove opzioni di rendering, supporto alle risoluzioni fino al 4K con colori a 32‑bit, miglioramenti al calcolo delle geometrie, pieno supporto ai controller contemporanei e compatibilità garantita con Windows 10 e 11. Presente anche la localizzazione originale in sei lingue, italiano incluso.
Oltre che su Steam, segnaliamo che i due Dino Crisis sono attualmente in sconto anche su GOG, dove è possibile acquistarli anche in bundle al prezzo ridotto di 8,49 euro.
Considerati oggi dei veri cult del survival horror, Dino Crisis e Dino Crisis 2 rappresentano due declinazioni molto diverse dello stesso immaginario a base di dinosauri. Il primo punta su tensione, gestione delle risorse e atmosfere claustrofobiche, riprendendo la struttura dei survival horror Capcom dell'epoca ma sostituendo gli zombie con creature imprevedibili e letali.
Dino Crisis 2, invece, cambia completamente passo e abbraccia un'impostazione più orientata all'azione, con combattimenti continui, ritmo serrato e un sistema di punti che premia l'eliminazione rapida dei nemici. A distanza di venticinque anni, entrambi i giochi continuano a essere ricordati con affetto dai fan, che ancora oggi sognano remake o un vero ritorno della serie.