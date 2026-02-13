Dino Crisis e Dino Crisis 2 sono arrivati su Steam in versione migliorata e sono già in offerta a metà prezzo

A sorpresa, nella notte Capcom ha pubblicato su Steam le versioni PC di Dino Crisis e Dino Crisis 2, i due survival horror preistorici firmati da Shinji Mikami e usciti originariamente tra il 1999 e il 2000.

Entrambi i titoli sono proposti al prezzo base di 9,99 euro, ma fino al 26 febbraio è attiva un'offerta di lancio che li porta a 4,99 euro ciascuno. Un'occasione ghiotta per chi vuole recuperarli o aggiungerli alla propria libreria. Se siete interessati qui trovate la pagina di Dino Crisis e qui quella del suo sequel.