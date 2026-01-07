Code Violet arriva questa settimana su PS5 e ricorda un po' Dino Crisis

TeamKill Media è tornato con un nuovo gioco che potrebbe risultare interessante per i fan orfani di Dino Crisis , visto che Code Violet in arrivo questa settimana ha sicuramente qualcosa a che spartire con il classico Capcom, facendo le dovute proporzioni.

Una situazione surreale

TeamKill Media è un team indie responsabile del chiacchierato survival horror Quantum Error e poi dello sparatutto a base di dinosauri Son and Bone, e in questo caso hanno praticamente messo insieme elementi dell'uno e dell'altro per il nuovo titolo in arrivo.

Code Violet è infatti un survival horror a base di dinosauri, costruito come uno sparatutto in terza persona nel quale controlliamo un'avvenente personaggio femminile alle prese con un'invasione di dinosauri all'interno di una base fantascientifica.

La protagonista Violet Sinclair si ritrova infatti strappata dal suo tempo a causa di un oscuro piano di ripopolamento progettato dall'Aion Bioengineering, in un mondo post-apocalittico del XXV secolo e a quanto pare invaso da dinosauri decisamente aggressivi.

In questa complicata situazione dobbiamo sopravvivere, combattere creature preistoriche e altre minacce e possibilmente anche sventare il malvagio piano della corporazione in una sorta di B-movie di fantascienza in forma videoludica.