Code Violet è stato stroncato da critica e pubblico ma avrà un seguito: Code Ultraviolet

TeamKill Media non si è lasciata abbattere dall'impatto a dir poco disastroso di Code Violet su critica e pubblico e ha già annunciato di essere al lavoro su un seguito del particolare sparatutto a base di fantascienza e dinosauri, intitolato Code Ultraviolet.

Per chi non avesse seguito la questione, Code Violet è uscito solo il mese scorso in esclusiva su PS5 e, nonostante ricordi un po' Dino Crisis, si è rivelato una sorta di disastro, tanto da risultare un serio candidato al premio di gioco peggiore dell'anno.

Nonostante tutto, sembra che il team abbia trovato del positivo nel lancio del gioco, che in effetti potrebbe anche aver venduto una quantità ragionevole di copie, in linea con le previsioni dello studio.