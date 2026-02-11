Code Violet è stato stroncato da critica e pubblico ma avrà un seguito: Code Ultraviolet

TeamKill Media non si è lasciata abbattere dall'impatto a dir poco disastroso di Code Violet su critica e pubblico e ha già annunciato di essere al lavoro su un seguito del particolare sparatutto a base di fantascienza e dinosauri, intitolato Code Ultraviolet.
Per chi non avesse seguito la questione, Code Violet è uscito solo il mese scorso in esclusiva su PS5 e, nonostante ricordi un po' Dino Crisis, si è rivelato una sorta di disastro, tanto da risultare un serio candidato al premio di gioco peggiore dell'anno.
Nonostante tutto, sembra che il team abbia trovato del positivo nel lancio del gioco, che in effetti potrebbe anche aver venduto una quantità ragionevole di copie, in linea con le previsioni dello studio.
Un grande successo?
Il team ha riferito infatti che Code Violet ha raggiunto uno "straordinario successo", nientemeno, e che ora è già al lavoro su "un nuovo capitolo della storia di Violet", dunque le valutazioni emerse online sembrano non aver scalfito il progetto.
Code Violet ha al momento un metascore di 29 su 100, con un voto medio da parte degli utenti di 2,6 su 10, con valutazioni generalmente negative e in certi casi anche particolarmente pesanti nei giudizi.
Tuttavia, è possibile che il titolo abbia comunque raggiunto i risultati prefissati da TeamKill Media, che è un team indipendente piuttosto piccolo e potrebbe comunque aver raggiunto il successo anche in virtù di una produzione al risparmio.
In ogni caso, Code Violet 2 è già in sviluppo con il titolo di Code Ultraviolet secondo il messaggio riportato qui sopra, dunque vedremo prossimamente il prosieguo delle incredibile avventure dell'affascinante ragazza alle prese con dinosauri e problemi post-apocalittici.