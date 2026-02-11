Stranger Things: The First Shadow confermato su Netflix: un ultimo pezzo per finire il puzzle

Di cosa parla Stranger Things: The First Shadow

Stranger Things: The First Shadow è una parte importante per comprendere appieno la lore della serie, in quanto ci permette di capire esattamente cosa sia successo a Henry Creel, ovvero il cattivo principale di Stranger Things, Vecna.

Si tratta quindi di un prequel, ambientato durante gli anni dell'adolescenza di Creel. Stranger Things: The First Shadow mette in mostra la crescita dei poteri telecinetici di Creel e svela in modo chiaro l'origine della sua malvagità. Inoltre, nell'opera teatrale appaiono altri personaggi noti della serie, come Jim Hopper e Joyce Byers.

Anche se non si tratta di una novità, Stranger Things: The First Shadow sarà qualcosa di nuovo per moltissimi appassionati della serie di Netflix, visto che ad oggi è stato possibile vederlo solo a Broadway o West End, per la precisione nel 2023 a Londra, per la prima volta. Non si tratta certo del tanto chiacchierato nono episodio, ma certamente per gli appassionati è un modo in più per continuare a vivere nel mondo di Stranger Things. A scrivere la sceneggiatura è stata Kate Trefrey, con il supporto di Matt e Ross Duffer (i creatori di Stranger Things) e di Jack Thorne (Adolescence).

Diteci, lo guarderete? Oppure siete soddisfatti di come è finita la serie e non avete bisogno di nuove informazioni? Ecco infine cosa pensa Hideo Kojima di Stranger Things dopo aver visto il finale.