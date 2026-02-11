Stranger Things: The First Shadow confermato su Netflix: un ultimo pezzo per finire il puzzle

Netflix pubblicherà sulla propria piattaforma di video streaming una versione registrata di Stranger Things: The First Shadow. Parliamo dell'opera teatrale dedicata allo show sci-fi che include una serie di informazioni sul passato di Henry Creel.
La registrazione dello spettacolo avverrà questa settimana con il cast di Broadway originale. Secondo quanto riportato da Collider, però, non c'è ancora una data ufficiale per la pubblicazione su Netflix.
Di cosa parla Stranger Things: The First Shadow
Stranger Things: The First Shadow è una parte importante per comprendere appieno la lore della serie, in quanto ci permette di capire esattamente cosa sia successo a Henry Creel, ovvero il cattivo principale di Stranger Things, Vecna.
Si tratta quindi di un prequel, ambientato durante gli anni dell'adolescenza di Creel. Stranger Things: The First Shadow mette in mostra la crescita dei poteri telecinetici di Creel e svela in modo chiaro l'origine della sua malvagità. Inoltre, nell'opera teatrale appaiono altri personaggi noti della serie, come Jim Hopper e Joyce Byers.
Anche se non si tratta di una novità, Stranger Things: The First Shadow sarà qualcosa di nuovo per moltissimi appassionati della serie di Netflix, visto che ad oggi è stato possibile vederlo solo a Broadway o West End, per la precisione nel 2023 a Londra, per la prima volta. Non si tratta certo del tanto chiacchierato nono episodio, ma certamente per gli appassionati è un modo in più per continuare a vivere nel mondo di Stranger Things. A scrivere la sceneggiatura è stata Kate Trefrey, con il supporto di Matt e Ross Duffer (i creatori di Stranger Things) e di Jack Thorne (Adolescence).
Diteci, lo guarderete? Oppure siete soddisfatti di come è finita la serie e non avete bisogno di nuove informazioni? Ecco infine cosa pensa Hideo Kojima di Stranger Things dopo aver visto il finale.