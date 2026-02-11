La demo di Planet of Lana 2 ci fa provare tutti gli aspetti del gioco

Lo studio di sviluppo Wishfully e l'editore Thunderful Publishing hanno annunciato il lancio della demo giocabile di Planet of Lana 2 su Steam , in occasione del Next Fest invernale, evento che inizia proprio oggi. La demo offre un'anteprima della nuova avventura di Lana e Mui, con momenti tratti da cinque capitoli diversi del gioco completo. Insomma, vuole essere un assaggio dell'intera esperienza .

I contenuti della demo

La demo comprende i seguenti contenuti: segmenti giocabili di cinque capitoli diversi; circa 30 minuti di gameplay; esplorazioni in vari ambienti; momenti che evidenziano il forte legame tra Lana e Mui; una selezione di rompicapi ambientali e sfide legate all'esplorazione; esempi del sistema di movimento migliorato e dell'agilità di Lana; un assaggio della narrazione senza dialoghi e della colonna sonora orchestrale del gioco.

Si può provare un po' tutto, insomma. La particolare natura di questa demo, non rende però possibile portare i salvataggi nel gioco completo.

Comunque sia, gli sviluppatori ci tengono a precisare che non è necessario aver giocato al primo capitolo di Planet of Lana per godersi la demo. Chiaramente, per conoscere tutta la storia, conviene averlo fatto. Tanto ormai lo si trova spesso in sconto. Quindi, se vi piace quello che giocherete, fateci un pensierino, perché ne vale la pena.

Per chi se lo stesse chiedendo, Planet of Lana 2 è un action adventure di stampo cinematografico alla Another World.