I futuri smartphone top di gamma potrebbero avere fotocamere da selfie da 100 Megapixel, sarà questo il prossimo trend?

Secondo quanto riportato dal noto insider Digital Chat Station, alcuni produttori di smartphone starebbero testando una configurazione inedita basata su tre fotocamere da 100 megapixel ciascuna .

Mentre il mercato attuale vede i principali flagship contendersi il primato a colpi di sensori da 200MP , una nuova tendenza sembra emergere dai laboratori di ricerca e sviluppo.

La fotocamera da selfie da 100 MP rientra in una strategia più ampia

Questa strategia segnerebbe un cambio di rotta rispetto all'approccio attuale. Sebbene nomi come Samsung, Vivo e Oppo abbiano già adottato sensori da 200MP, spesso questa risoluzione è limitata alla sola lente principale. L'idea di bilanciare il comparto fotografico con tre sensori da 100 MP potrebbe offrire vantaggi concreti.

Rispetto ai 200MP, i sensori da 100MP richiedono meno tempo di elaborazione e occupano meno spazio di archiviazione, pur mantenendo una qualità eccellente grazie al pixel binning, che ottimizza gli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Uno degli aggiornamenti più significativo riguarderebbe la lente ultrawide. Il salto ai 100MP permetterebbe macro estremamente dettagliate e una flessibilità di ritaglio. Oltre, ovviamente, alla già citata selfie camera che dovrebbe utilizzare "pixel piccoli".