I futuri smartphone top di gamma potrebbero avere fotocamere da selfie da 100 Megapixel, sarà questo il prossimo trend?

Mentre il mercato attuale vede i principali flagship contendersi il primato a colpi di sensori da 200MP, una nuova tendenza sembra emergere dai laboratori di ricerca e sviluppo.
Secondo quanto riportato dal noto insider Digital Chat Station, alcuni produttori di smartphone starebbero testando una configurazione inedita basata su tre fotocamere da 100 megapixel ciascuna.
Tuttavia, la vera sorpresa risiederebbe nel lato frontale del dispositivo. I rumor indicano lo sviluppo di una selfie camera da 100 megapixel.
La fotocamera da selfie da 100 MP rientra in una strategia più ampia
Questa strategia segnerebbe un cambio di rotta rispetto all'approccio attuale. Sebbene nomi come Samsung, Vivo e Oppo abbiano già adottato sensori da 200MP, spesso questa risoluzione è limitata alla sola lente principale. L'idea di bilanciare il comparto fotografico con tre sensori da 100 MP potrebbe offrire vantaggi concreti.
Rispetto ai 200MP, i sensori da 100MP richiedono meno tempo di elaborazione e occupano meno spazio di archiviazione, pur mantenendo una qualità eccellente grazie al pixel binning, che ottimizza gli scatti in condizioni di scarsa luminosità.
Uno degli aggiornamenti più significativo riguarderebbe la lente ultrawide. Il salto ai 100MP permetterebbe macro estremamente dettagliate e una flessibilità di ritaglio. Oltre, ovviamente, alla già citata selfie camera che dovrebbe utilizzare "pixel piccoli".
L'impatto della fotografia computazionale anche per i selfie
La scelta sopracitata dei "pixel piccoli" pone sfide soprattutto per la fotografia notturna che i produttori, però, intendono superare attraverso la fotografia computazionale e l'intelligenza artificiale. Se queste indiscrezioni venissero confermate, i prossimi "mostri di specifiche" non si limiteranno a inseguire il numero più alto sulla scheda tecnica, ma cercheranno di distribuire l'alta risoluzione su ogni punto di vista, trasformando lo smartphone in uno strumento professionale a 360 gradi.
Che cosa ne pensate? Ritenete che queste novità possano rappresentare realmente e concretamente un'evoluzione nel settore o sarebbe meglio concentrarsi su altro nonostante le difficoltà economiche dell'intera industria?