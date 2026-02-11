Tempo di romanticismo con il nuovo trailer di Clive Barker's Hellraiser: Revival

San Valentino, quale occasione migliore per vedere un nuovo trailer di Clive Barker's Hellraiser: Revival, pieno di amore e di sangue? In fondo non c'è grande distanza tra l'amarsi o il farsi squartare vivi da Pinhead, soprattutto se si è protagonisti di un survival per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC in arrivo nel 2026. Deve aver pensato lo stesso anche Saber Interactive, che ha pubblicato un nuovo trailer del gioco chiamato "Love Story", per la gioia di chi sta attendendo il gioco con ardore.