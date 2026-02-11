Tempo di romanticismo con il nuovo trailer di Clive Barker's Hellraiser: Revival

San Valentino, quale occasione migliore per vedere un nuovo trailer di Clive Barker's Hellraiser: Revival, pieno di amore e di sangue? In fondo non c'è grande distanza tra l'amarsi o il farsi squartare vivi da Pinhead, soprattutto se si è protagonisti di un survival per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC in arrivo nel 2026. Deve aver pensato lo stesso anche Saber Interactive, che ha pubblicato un nuovo trailer del gioco chiamato "Love Story", per la gioia di chi sta attendendo il gioco con ardore.
Una storia d'amore
Ora, va specificato che la versione del trailer che vi proponiamo è quella censurata, distribuita tramite social network. La versione non censurata è visibile solo sul sito ufficiale ed è più cruda di questa. Insomma, se siete persone particolarmente sensibili siete avvertiti. Vi avvisiamo anche che qualsiasi versione del video decidiate di vedere, ci sono delle anticipazioni. Se non volete averne, non guardatelo.
Clive Barker's Hellraiser: Revival offre una nuova e terrificante storia nell'universo di Hellraiser, un racconto di passione, lussuria e tentazione, con delle conseguenze raccapriccianti (no, non si sposano, niente battue). Nei panni di Aidan, scenderete nelle profondità più oscure dell'oltretomba in un viaggio per salvare la vostra ragazza Sunny dal tormento eterno dei simpatici Cenobiti, che la tengono all'interno del Labirinto.
Riuscirete a preservare la vostra anima dal malvagio Pinhead (doppiato dall'icona della serie Doug Bradley)? O soccomberete ai vostri vizi, soffrendo per l'eternità?