No Man's Sky presenta il grosso update gratis "Remnant", che porta una gravity gun

Hello Games continua ad aggiornare ed espandere il suo No Man's Sky, raggiungendo la versione 6.2 con un grosso aggiornamento gratis chiamato "Remnant", disponibile in queste ore in corrispondenza del suo decimo anniversario, dunque una novità speciale.
Si tratta di un altro update di notevoli dimensioni, che porta con sé correzioni e miglioramenti vari ma soprattutto alcuni contenuti nuovi, tra i quali si evidenzia uno strumento che ricorda da vicino la classica gravity gun di Half-Life 2, con un funzionamento simile.
Oltre a questo, ci sono anche diverse altre novità aggiunte agli elementi di gioco e alla simulazione dell'universo, che ampliano ulteriormente l'esperienza di No Man's Sky dopo 10 anni dal suo lancio.
Tante novità nell'update Remnant
No Man's Sky continua ad andare avanti: dopo il lancio che fu considerato deludente, viste le caratteristiche presenti nel gioco rispetto a quello che era stato promesso, il team ha voluto ripagare la fiducia dei giocatori continuando a lavorare per 10 anni e raggiungendo un livello qualitativo che, a questo punto, supera ampiamente quello che ci si aspettava prima dell'uscita.
Anche il nuovo aggiornamento gratuito "Remnant" rientra in questa filosofia, aggiungendo diversi elementi che arricchiscono e approfondiscono il gameplay in diverse direzioni.
Tra le novità principali c'è la possibilità di riconfigurare il proprio Colosso con ulteriori elementi personalizzati, creando diverse configurazioni di esoscheletro per varie situazioni.
Il Multi-Tool può essere ampliato con l'applicazione del modulo Gravitino Coil, che consente di muovere oggetti a distanza manipolando la forza di gravità a piacere, cosa che porta ad effetti piuttosto inediti.
Un altro strumento è il Cyclops Scope, che consente di ampliare la visione dell'esoscheletro, aggiungendo alcuni elementi tattici. Sui pianeti è ora possibile trovare dei rifiuti industriali, che possono essere raccolti e riciclati in varie maniere.
Inoltre, è prevista una nuova spedizione inedita legata ai contenuti introdotti con questo aggiornamento, insieme ad altri contenuti e aggiustamenti vari.
Oltre a queste, ci sono anche molte altre novità che possono essere viste nel trailer di presentazione riportato qui sopra, oltre che sul sito ufficiale di No Man's Sky. L'aggiornamento 6.2 è disponibile su tutte le piattaforme ed è gratuito.