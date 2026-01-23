Esplora l'immenso universo di No Man's Sky: su Instant Gaming è in super offerta

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su No Man's Sky che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 71% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 20,54€ (IVA compresa). La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: No Man's Sky è un videogioco action-adventure sviluppato e pubblicato da Hello Games, uscito nel 2016 e oggi disponibile su un'ampia gamma di piattaforme, tra cui PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC Windows.