Esplora l'immenso universo di No Man's Sky: su Instant Gaming è in super offerta

No Man's Sky è un videogioco action-adventure sviluppato e pubblicato da Hello Games, uscito nel 2016 e oggi disponibile su un'ampia gamma di piattaforme, tra cui PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC Windows.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il titolo si distingue per la sua ambiziosa visione: offrire ai giocatori la possibilità di esplorare un open universe generato proceduralmente, composto da oltre 18 quintilioni di pianeti, ognuno con ecosistemi, fauna e flora unici. Il giocatore assume il ruolo di un esploratore spaziale dotato di un'astronave, libero di viaggiare tra mondi sconosciuti, atterrare sui pianeti, raccogliere risorse, combattere creature ostili e interagire con ambienti sempre diversi.
Grazie alla generazione procedurale, ogni pianeta viene creato a partire da coordinate precise che garantiscono la coerenza dell'universo. L'universo di No Man's Sky è condiviso, permettendo ai giocatori di scambiarsi le coordinate dei pianeti scoperti e visitarli tramite la mappa galattica, una volta migliorate le capacità dell'iperguida. Allo stesso tempo, il gioco resta completamente giocabile offline.