No Man's Sky corregge i problemi dell'aggiornamento Remnant

Di conseguenza, gli autori hanno pubblicato una nuova patch - la versione 6.24/6.024 - che risolve alcuni problemi tecnici e bug di gameplay .

No Man's Sky è un universo in espansione ed Hello Games continua a spingere per renderlo sempre più grande. A febbraio ha pubblicato l'aggiornamento Remnant , che ha però introdotto anche qualche problema oltre a tanti nuovi contenuti.

I problemi risolti in No Man's Sky

Per iniziare, sono stati risolti degli errori legati ai veicoli, come ad esempio un problema con i veicoli che se ne andavano anche se non avevano un guidatore. Si somma poi il fatto che sono state migliorate le collisioni dei veicoli nel multigiocatore ed è stato risolto un problema che preveniva di cambiare i comandi di accelerazione e retro del veicolo.

Aggiungiamo che le sentinelle non attaccheranno più i giocatori quando usano il Gravitno Coil sui droni amichevoli e che è stato risolto un problema che permetteva al giocatore di camminare attraverso alcuni edifici planetari. Ci sono poi risoluzioni per gli elmetti e gli equipaggiamenti (correzioni puramente visive) e alcuni problemi tecnici che causavano lo svuotamento dei raffinatori alla ricarica di un salvataggio, così come la rimozione di una muffa (runaway mould) su alcuni pianeti.

Infine, ci sono correzioni specifiche per le varie piattaforme:

ottimizzazione delle prestazioni per le piattaforme Xbox

ottimizzazione della memoria per Xbox One e Xbox Series

ottimizzazione della memoria per PS5

ottimizzazione della memoria per Nintendo Switch 2

risoluzione di un raro crash quando si gioca in multigiocatore

Ricordiamo infine che Hello Games sta lavorando a Light no Fire.