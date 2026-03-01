0

Xiaomi 17 Series: la nuova era della fotografia mobile firmata Leica, prestazioni d'élite e imaging professionale

Xiaomi presenta al MWC 2026 la Xiaomi 17 Series con Xiaomi 17, 17 Ultra e Leica Leitzphone, rafforzando la partnership strategica con Leica.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/03/2026
Xiaomi 17

In occasione del MWC 2026, Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 17 Series, composta da Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e dallo speciale Leica Leitzphone powered by Xiaomi, celebrando un'evoluzione strategica della partnership con Leica. La collaborazione passa a un modello di co-creazione strategica, con l'obiettivo di ridefinire l'eccellenza nella fotografia mobile.

Xiaomi 17 Ultra, il più sottile Ultra mai realizzato, combina design minimalista, Xiaomi Guardian Structure, certificazione IP68 e Xiaomi Shield Glass 3.0 per una resistenza superiore. Xiaomi 17 mantiene un'anima compatta ma integra potenza di fascia alta e batteria capiente. Entrambi adottano il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, HyperCharge fino a 100W e la nuova Xiaomi Surge Battery con contenuto di silicio al 16%.

Xiaomi 17 sul fronte imaging

Sul fronte imaging, Xiaomi 17 Ultra introduce il primo sensore principale LOFIC da 1" Light Fusion 1050L e una fotocamera Leica da 200MP con zoom ottico 75-100mm e focale estesa fino a 400mm equivalenti. Supporta registrazione Dolby Vision e ACES Log fino a 4K 120fps.

Xiaomi 17 offre sensore Light Fusion 950, teleobiettivo Leica 60mm, macro a 10 cm e fotocamera frontale da 50MP, con video 4K 60fps Dolby Vision. Il Leica Leitzphone powered by Xiaomi celebra i 100 anni Leica con design in lega anodizzata al nichel, Leica Camera Ring fisico e modalità Leica Essential ispirata a fotocamere iconiche come Leica M9 e Leica M3.

Non solo Xiaomi 17, l'azienda amplia l'ecosistema di nuovi prodotti. Prezzi, disponibilità e offerte

Non solo smartphone: Xiaomi amplia l'ecosistema con nuovi prodotti AIoT e presenta Xiaomi Vision Gran Turismo, sviluppata per Gran Turismo 7 in collaborazione con Polyphony Digital. Hypercar elettrica con coefficiente aerodinamico 0,29 e design "Sofa Racer", integra l'ecosistema Human x Car x Home.

71Ckhtzigtl Ac Sl1500

Xiaomi 17 parte da 999,90€ nelle versioni 12+256 e 12+512, mentre Xiaomi 17 Ultra è proposto da 1.499,90€ nelle varianti 16+512 e 16+1TB. Il prestigioso Leica Leitzphone powered by Xiaomi, disponibile su mi.com e Leica Store, parte da 1.999,90€ nella configurazione 16+1TB. In occasione del lancio, Xiaomi propone un'offerta speciale con Xiaomi TV A Pro 50 2026 inclusa ed è attualmente disponibile su Amazon:

  • Xiaomi 17 è disponibile a 1.000,90€ (12+256GB) / 1.100,90€ (12+512GB)
  • Xiaomi 17 Ultra a 1.500,90€ (16+512GB) / 1.700,90€ (16+1TB)

Infine Leica Leitzphone powered by Xiaomi è in promozione a 2.000,90€ su mi.com nella configurazione da 16GB + 1TB. Completa l'offerta il Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro, disponibile a partire da 199,90€, acquistabile anche in bundle con Xiaomi 17 Ultra presso gli operatori telefonici.

#Tecnologia
