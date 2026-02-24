Xiaomi, con HyperOS 3.1, vuole creare un ponte diretto con iPhone: Android e iOS uniti grazie all'azienda cinese?

Il Mobile World Congress 2026 si avvicina e Xiaomi potrebbe non limitarsi ai consueti annunci hardware. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l'azienda sarebbe pronta a presentare non solo la nuova serie Xiaomi 17, ma anche un aggiornamento software di rilievo: HyperOS 3.1.

La novità più interessante riguarderebbe una funzione chiamata "iOS Bridge", pensata per migliorare l'integrazione tra dispositivi Xiaomi e l'ecosistema Apple. L'obiettivo sarebbe quello di colmare il tradizionale divario tra Android e iOS, offrendo un livello di interoperabilità finora appannaggio quasi esclusivo dei prodotti di Apple.