Xiaomi, con HyperOS 3.1, vuole creare un ponte diretto con iPhone: Android e iOS uniti grazie all'azienda cinese?

Il Mobile World Congress 2026 si avvicina e Xiaomi potrebbe non limitarsi ai consueti annunci hardware. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l'azienda sarebbe pronta a presentare non solo la nuova serie Xiaomi 17, ma anche un aggiornamento software di rilievo: HyperOS 3.1.
La novità più interessante riguarderebbe una funzione chiamata "iOS Bridge", pensata per migliorare l'integrazione tra dispositivi Xiaomi e l'ecosistema Apple. L'obiettivo sarebbe quello di colmare il tradizionale divario tra Android e iOS, offrendo un livello di interoperabilità finora appannaggio quasi esclusivo dei prodotti di Apple.
Xiaomi e iPhone "uniti" dall'iOS Bridge?
Secondo le anticipazioni, iOS Bridge permetterebbe a tablet e PC Xiaomi di ricevere notifiche di chiamata in arrivo su un iPhone collegato. Gli utenti potrebbero così rispondere o gestire le chiamate direttamente da altri dispositivi, anche senza avere lo smartphone a portata di mano. Una funzione che richiama da vicino le soluzioni di continuità già presenti nell'ecosistema Apple tra iPhone, iPad e Mac.
Tra le caratteristiche più interessanti si parla anche di una compatibilità avanzata con le AirPods. I dispositivi Xiaomi potrebbero mostrare il livello della batteria degli auricolari, gestirne i controlli e visualizzare informazioni sull'audio spaziale, replicando un'esperienza simile a quella nativa su prodotti Apple.
Trasferimento rapido tra iPhone e device Xiaomi?
Non mancherebbe inoltre una funzione di trasferimento file rapido tra iPhone e smartphone o tablet Xiaomi, senza bisogno di applicazioni di terze parti. Il sistema ricorderebbe per immediatezza e qualità di condivisione l'esperienza di AirDrop, con invio diretto e senza perdita di dati.
Se confermato, HyperOS 3.1 rappresenterebbe un passo importante verso una maggiore apertura tra ecosistemi rivali. In un mercato sempre più maturo, la capacità di dialogare con piattaforme diverse potrebbe diventare un fattore decisivo per attrarre utenti che utilizzano dispositivi misti. Che cosa ne pensate di questa potenziale novità? Fatecelo sapere.