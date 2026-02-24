Omdia: mercato smartphone europeo in calo dell’1% nel 2025, ma Apple e HONOR toccano quote record, tra i brand che generano più interesse

Secondo l'ultimo report di Omdia, il mercato smartphone europeo (esclusa la Russia) ha registrato un calo dell'1% nel 2025, fermandosi a 134,2 milioni di unità spedite. Un anno definito da domanda contenuta e dall'impatto delle nuove normative su eco-design e obbligo di USB-C, che hanno contribuito a rimodellare l'offerta.
Samsung si è confermata leader con 46,6 milioni di unità, in lieve crescita. Dopo un primo semestre rallentato dall'assenza della serie Galaxy A0x, il marchio ha recuperato nella seconda metà dell'anno grazie alla versione scontata del Galaxy A16 e al forte successo del Galaxy A56, modello più venduto in Europa nel 2025.
Apple dove si posiziona nel mercato europeo degli smartphone?
Apple ha registrato una crescita del 6%, raggiungendo 36,9 milioni di unità e una quota record del 27%. La domanda di rinnovo degli iPhone, sostenuta sia da consumatori sia dal segmento business, è stata trainata in particolare da iPhone 16, dalle versioni Pro Max di iPhone 16 e iPhone 17 e dall'iPhone 16e.
Quest'ultimo ha beneficiato della sostituzione di modelli precedenti, come iPhone 14, dismessi a fine 2024 a causa delle nuove regole USB-C. Al terzo posto si è posizionata Xiaomi con il 16% di quota e 21,8 milioni di unità, in calo dell'1%, sostenuta soprattutto dalla gamma Redmi. Motorola ha mantenuto la quarta posizione nonostante un -5%.
Honor rappresenta la vera sorpresa del mercato europeo degli smartphone
Per la prima volta HONOR è entrata nella top 5 europea con 3,8 milioni di unità (+4%), spinta dalla serie X di fascia accessibile e da una strategia orientata ad aumentare presenza e rilevanza nei canali distributivi. Omdia evidenzia come i cinque principali vendor abbiano aumentato la quota combinata, segno che la scala è cruciale per competere in un mercato maturo e altamente competitivo.
Nel 2026, le incertezze sui prezzi della memoria potrebbero complicare ulteriormente lo scenario, favorendo i player più grandi e strutturati, capaci di assorbire meglio eventuali aumenti o carenze di fornitura.