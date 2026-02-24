Omdia: mercato smartphone europeo in calo dell’1% nel 2025, ma Apple e HONOR toccano quote record, tra i brand che generano più interesse

Samsung si è confermata leader con 46,6 milioni di unità , in lieve crescita. Dopo un primo semestre rallentato dall'assenza della serie Galaxy A0x, il marchio ha recuperato nella seconda metà dell'anno grazie alla versione scontata del Galaxy A16 e al forte successo del Galaxy A56 , modello più venduto in Europa nel 2025 .

Secondo l'ultimo report di Omdia, il mercato smartphone europeo (esclusa la Russia) ha registrato un calo dell'1% nel 2025 , fermandosi a 134,2 milioni di unità spedite . Un anno definito da domanda contenuta e dall'impatto delle nuove normative su eco-design e obbligo di USB-C, che hanno contribuito a rimodellare l'offerta.

Apple dove si posiziona nel mercato europeo degli smartphone?

Apple ha registrato una crescita del 6%, raggiungendo 36,9 milioni di unità e una quota record del 27%. La domanda di rinnovo degli iPhone, sostenuta sia da consumatori sia dal segmento business, è stata trainata in particolare da iPhone 16, dalle versioni Pro Max di iPhone 16 e iPhone 17 e dall'iPhone 16e.

Quest'ultimo ha beneficiato della sostituzione di modelli precedenti, come iPhone 14, dismessi a fine 2024 a causa delle nuove regole USB-C. Al terzo posto si è posizionata Xiaomi con il 16% di quota e 21,8 milioni di unità, in calo dell'1%, sostenuta soprattutto dalla gamma Redmi. Motorola ha mantenuto la quarta posizione nonostante un -5%.