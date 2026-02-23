Benchmark ufficiali del Samsung Galaxy S26 Ultra mostrano miglioramenti termici: la gestione del calore sembra finalmente sotto controllo

I primi benchmark ufficiali del Galaxy S26 Ultra sono emersi prima dell'annuncio di Samsung, offrendo uno sguardo anticipato sulle prestazioni del nuovo flagship. I test includono Geekbench 6, AnTuTu e 3DMark Wild Life Extreme Stress Test e mostrano un quadro complesso: da un lato la potenza del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, dall'altro la continua sfida della gestione termica.

Secondo le informazioni disponibili, Samsung avrebbe equipaggiato il dispositivo con una vapor chamber più grande rispetto alle generazioni precedenti. L'obiettivo è migliorare la dissipazione del calore e ridurre il thermal throttling, problema che in passato ha limitato le prestazioni dei flagship sotto carichi prolungati.