Benchmark ufficiali del Samsung Galaxy S26 Ultra mostrano miglioramenti termici: la gestione del calore sembra finalmente sotto controllo

I primi benchmark ufficiali del Galaxy S26 Ultra sono emersi prima dell'annuncio di Samsung, offrendo uno sguardo anticipato sulle prestazioni del nuovo flagship. I test includono Geekbench 6, AnTuTu e 3DMark Wild Life Extreme Stress Test e mostrano un quadro complesso: da un lato la potenza del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, dall'altro la continua sfida della gestione termica.
Secondo le informazioni disponibili, Samsung avrebbe equipaggiato il dispositivo con una vapor chamber più grande rispetto alle generazioni precedenti. L'obiettivo è migliorare la dissipazione del calore e ridurre il thermal throttling, problema che in passato ha limitato le prestazioni dei flagship sotto carichi prolungati.
Cosa emerge dai nuovi test del Samsung Galaxy S26 Ultra?
Nei nuovi test, la situazione sembra migliorata: non sono stati riportati problemi di surriscaldamento durante le prove. Nei benchmark Geekbench 6 il Galaxy S26 Ultra ha ottenuto un punteggio single-core di 3.648 e multi-core di 10.989. Si tratta di valori inferiori rispetto ad alcuni test precedenti, nei quali il dispositivo aveva superato le prestazioni dell'iPhone 17 Pro Max.
La differenza potrebbe dipendere da ottimizzazioni software ancora in corso o da condizioni termiche meno favorevoli durante la sessione di test. Su AnTuTu il flagship ha totalizzato 3.720.219 punti, confermando una potenza di calcolo elevata. Anche 3DMark Wild Life Extreme Stress Test mostra una stabilità del 53,2%, con un best loop score di 6.489 e un lowest loop score di 3.455.
Migliora, dunque, la gestione termica di Samsung con il Galaxy S26 Ultra?
Questi risultati suggeriscono che la nuova soluzione di raffreddamento stia contribuendo a migliorare la gestione termica, anche se la stabilità sotto carichi estremi resta un punto da monitorare.
La differenza nei punteggi potrebbe inoltre variare in base alla regione di vendita, poiché le ottimizzazioni software e le configurazioni hardware possono cambiare.
Con Galaxy Unpacked alle porte, è probabile che emergano ulteriori benchmark e dettagli ufficiali. Rimaniamo, dunque, in attesa di ulteriori comunicazioni relative alle prestazioni e alle caratteristiche di questo smartphone.