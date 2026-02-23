Una lista Trofei svela che il remake di Riven per PS5 è in arrivo

Ora, però, pare che le cose stiano per cambiare perché è apparsa online la lista Trofei di Riven in versione remake per PS5.

Gli amanti delle avventure vecchio stile hanno potuto giocare al remake di Riven su PC sin dal 2024, ma i giocatori di PS5 si sono dovuti accontentare di una ripubblicazione dell'originale gioco di PS1.

Cosa è successo coi Trofei di Riven

Precisamente, i siti Exophase e PocketPSN hanno condiviso la lista Trofei di Riven: queste piattaforme si occupano di cercare informazioni nei server del PSN che non sono ancora accessibili ai normali utenti. Ovviamente non è detto che quanto da loro indicato sia corretto o anche solo definitivo, ma è credibile che lo sia.

Inoltre, la presenza della lista Trofei di Riven nei server di PlayStation spinge a pensare che la pubblicazione non sia lontana. Per ora però sono solo speculazioni, ricordiamo. Inoltre, la lista dei trofei della versione PS1 e quella di PS5 hanno piccole differenze, ma chi conosce già il gioco non dovrebbe faticare nell'ottenere il Platino.

È possibile che il remake di Riven sia in arrivo anche su altre piattaforme, come Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2, ma per ora non abbiamo dettagli a riguardo. Non ci resta che attendere e vedere se gli autori avranno qualcosa da condividere a breve termine.

Ricordiamo infine che lo studio di Myst e Riven ha annunciato altri licenziamenti, dopo aver mandato a casa metà dello staff.