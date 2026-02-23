Una lista Trofei svela che il remake di Riven per PS5 è in arrivo

Gli amanti delle avventure vecchio stile hanno potuto giocare al remake di Riven su PC sin dal 2024, ma i giocatori di PS5 si sono dovuti accontentare di una ripubblicazione dell'originale gioco di PS1.
Ora, però, pare che le cose stiano per cambiare perché è apparsa online la lista Trofei di Riven in versione remake per PS5.
Cosa è successo coi Trofei di Riven
Precisamente, i siti Exophase e PocketPSN hanno condiviso la lista Trofei di Riven: queste piattaforme si occupano di cercare informazioni nei server del PSN che non sono ancora accessibili ai normali utenti. Ovviamente non è detto che quanto da loro indicato sia corretto o anche solo definitivo, ma è credibile che lo sia.
Inoltre, la presenza della lista Trofei di Riven nei server di PlayStation spinge a pensare che la pubblicazione non sia lontana. Per ora però sono solo speculazioni, ricordiamo. Inoltre, la lista dei trofei della versione PS1 e quella di PS5 hanno piccole differenze, ma chi conosce già il gioco non dovrebbe faticare nell'ottenere il Platino.
È possibile che il remake di Riven sia in arrivo anche su altre piattaforme, come Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2, ma per ora non abbiamo dettagli a riguardo. Non ci resta che attendere e vedere se gli autori avranno qualcosa da condividere a breve termine.
Ricordiamo infine che lo studio di Myst e Riven ha annunciato altri licenziamenti, dopo aver mandato a casa metà dello staff.