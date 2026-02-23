PS5 pare abbia un nuovo aggiornamento di sistema in beta, ma c'è un problema

Ci sono varie testimonianze sull'invito da parte di Sony a un nuovo aggiornamento di sistema in beta per PS5, destinato a coloro che fanno parte del programma beta per questo tipo di update, ma il problema è che pare che i codici non funzionino.
Si tratterebbe di un ulteriore update a breve distanza dai precedenti: abbiamo visto il primo aggiornamento del 2026 arrivare a fine gennaio, ma anche un nuovo aggiornamento di sistema a sorpresa giungere qualche giorno fa, come una sorta di patch correttiva rivolta soprattutto all'incremento della stabilità, tanto per cambiare.
Quest'altro update sarebbe distribuito esclusivamente in beta, dunque una versione preliminare in attesa di quella definitiva che verrà poi messa online a disposizione di tutti, ma per il momento pare ci siano dei problemi.
Aggiornamento fantasma, ma con note ufficiali
I codici per il download di questo nuovo aggiornamento di sistema di PS5 in beta hanno iniziato ad arrivare ai destinatari del programma già nel corso del fine settimana, ma sembra che praticamente nessuno sia stato in grado di accedere.
Diversi utenti sui social hanno segnalato che i codici per il download di fatto non funzionano, dunque non risulta possibile poter effettuare l'aggiornamento previsto.
Si rimane dunque in attesa di informazioni da parte di Sony, che dovrebbe correggere la questione nel giro di poco tempo, a meno che tutta la faccenda non sia una sorta di errore.
In ogni caso, ci sono delle note della patch ufficiali, dunque l'update dovrebbe comunque essere reale. In particolare, si tratta dei seguenti elementi:
- Supporto per gli emoji in Unicode 17.0
- Miglioramenti ai messaggi e all'usabilità su alcuni schermi
- Miglioramenti alle performance e alla stabilità del sistema
Se questi sono gli unici elementi, non sembra trattarsi di un aggiornamento particolarmente sostanzioso, ma restiamo comunque in attesa di ulteriori informazioni.