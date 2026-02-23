PS5 pare abbia un nuovo aggiornamento di sistema in beta, ma c'è un problema

Ci sono varie testimonianze sull'invito da parte di Sony a un nuovo aggiornamento di sistema in beta per PS5, destinato a coloro che fanno parte del programma beta per questo tipo di update, ma il problema è che pare che i codici non funzionino.

Si tratterebbe di un ulteriore update a breve distanza dai precedenti: abbiamo visto il primo aggiornamento del 2026 arrivare a fine gennaio, ma anche un nuovo aggiornamento di sistema a sorpresa giungere qualche giorno fa, come una sorta di patch correttiva rivolta soprattutto all'incremento della stabilità, tanto per cambiare.

Quest'altro update sarebbe distribuito esclusivamente in beta, dunque una versione preliminare in attesa di quella definitiva che verrà poi messa online a disposizione di tutti, ma per il momento pare ci siano dei problemi.