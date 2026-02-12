2

PS5 ha ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema a sorpresa, vediamo cosa cambia

Sony ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento di sistema per PS5, a stretto giro dopo quello che è stato il primo del 2026 e dunque in maniera piuttosto inaspettata: vediamo cos'è.

12/02/2026
In maniera piuttosto inaspettata, considerando la vicinanza con l'update precedente, PS5 ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento di sistema "a sorpresa", per così dire, che a dire il vero non apporta proprio grandi cambiamenti.

Solo un paio di settimane fa, PS5 aveva ricevuto il primo aggiornamento di sistema del 2026, in grado di apportare quantomeno una nuova funzionalità, ovvero la possibilità di passare direttamente dal widget Attività amici nel Welcome Hub ai giochi a cui stanno giocando i suddetti.

Considerando il poco tempo trascorso, la pubblicazione di un altro aggiornamento di sistema può risultare sorprendente, ma questo è un update sicuramente minore e forse teso anche a risolvere eventuali problemi emersi con l'ultimo.

L'update-meme

Come possiamo vedere nella pagina di supporto dedicata e ufficiale sul sito di PlayStation, questo update 26.01-12.70.00 rientra nel filone più classico degli aggiornamenti di PS5, incentrato sul miglioramento di prestazioni e stabilità.

"Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema", si legge nella descrizione dell'update, cosa che è diventato praticamente un meme tra gli utenti PlayStation.

Si tratta della classica definizione che Sony adotta per tutti gli aggiornamenti di sistema di routine che agiscono più in profondità nel software e che non portano differenze propriamente visibile nell'uso quotidiano.

Tuttavia, potrebbe aver anche risolto alcuni problemi emersi in seguito all'aggiornamento precedente, come una sorta di hotfix, ma al momento non sono ancora emersi approfondimenti sulla questione.

