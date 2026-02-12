The Duskbloods è ancora previsto per il 2026: Kadokawa commenta il periodo di uscita

The Duskbloods è il nuovo gioco di FromSoftware, e già questo rappresenta ormai un elemento di grande attenzione, ma anche il fatto che sia un'esclusiva Nintendo Switch 2 lo rende particolarmente interessante, dunque accogliamo a braccia aperte anche questo piccolo aggiornamento sul suo periodo di uscita , che sembra ancora previsto entro il 2026 .

Un gioco atteso ma ancora poco conosciuto

The Duskbloods è stato annunciato lo scorso aprile come esclusiva Nintendo Switch 2 e sembra essere in un certo senso una sorta di erede spirituale di Bloodborne, considerando alcune somiglianze stilistiche, sebbene il gioco sia comunque diverso.

Nelle informazioni relative alla produzione di FromSoftware, vediamo che i contributi maggiori agli introiti sono derivati, ovviamente, da Elden Ring Nightreign, ma continuano ad arrivare anche da Elden Ring e Shadow of the Erdtree.

Nel piano risulta anche The Duskbloods, ancora segnalato come un'uscita del 2026, dunque il suo arrivo dovrebbe essere confermato per quest'anno, sebbene non ci siano informazioni più precise.

Durante la sessione di domande e risposte, gli azionisti hanno chiesto ulteriori dettagli sul gioco, ricevendo però soprattutto conferme e indicazioni ancora vaghe: in particolare, Kadokawa non ha potuto annunciare ancora una data di uscita precisa.

Inoltre, viene confermato che si tratta di un'esclusiva, che sarà "disponibile solo per Nintendo Switch 2", si legge nel resoconto, e inoltre non ci sono previsioni particolari sulle vendite.