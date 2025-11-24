FromSoftware ha lavorato sul gameplay di The Duskbloods più di quanto abbia fatto su Elden Ring, per un report

Secondo quanto riferito in un video pubblicato dallo youtuber Ziostorm, FromSoftware avrebbe lavorato al gameplay di The Duskbloods più di quanto abbia fatto per qualsiasi altro gioco precedente, compreso Elden Ring, nientemeno.
Le informazioni arriverebbero da un giornalista cinese considerato come una fonte molto affidabile, che in precedenza aveva svelato in anticipo diversi dettagli riguardanti proprio Elden Ring e che di recente ha parlato proprio della nuova esclusiva Nintendo Switch 2.
Si tratta di informazioni molto vaghe, ma che sembrano dimostrare la grande importanza ricoperta da The Duskbloods nel prossimo futuro di FromSoftware, trattandosi evidentemente di un progetto su cui il team ha investito molto.
Un gioco destinato a influenzare molti altri progetti
Secondo quanto riferito dal giornalista, FromSoftware ha passato molto tempo nello studio di un prototipo di The Duskbloods, investendo risorse nel cercare di affinare un particolare gameplay che potrebbe risultare seminale anche per altri giochi del genere.
Anche in questo caso si tratta di un gioco principalmente multiplayer in stile PvPvE, dunque derivante in parte dall'esperienza di Elden Ring Nightreign ma comunque costruito in maniera piuttosto diversa, che a quanto pare apporterà diverse innovazioni.
Secondo la fonte, The Duskbloods potrebbe influenzare molti altri titoli di genere simile in futuro, con l'inserimento di alcune meccaniche che potrebbero diventare dei nuovi standard.
Ha inoltre riferito che tra poco dovremmo aver modo di vedere qualcosa di più su The Forsaken Hollow, il DLC di Elden Ring Nightreign, con altri trailer in arrivo per due nuovi personaggi, lo Scholar e l'Undertaker, e un trailer per il nuovo continente prima adel lancio previsto per il 4 dicembre.
Nel frattempo, è emerso che FromSoftware starebbe lavorando a un nuovo gioco misterioso, oltre a The Duskbloods.