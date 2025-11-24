FromSoftware ha lavorato sul gameplay di The Duskbloods più di quanto abbia fatto su Elden Ring, per un report

Secondo quanto riferito in un video pubblicato dallo youtuber Ziostorm, FromSoftware avrebbe lavorato al gameplay di The Duskbloods più di quanto abbia fatto per qualsiasi altro gioco precedente, compreso Elden Ring, nientemeno.

Le informazioni arriverebbero da un giornalista cinese considerato come una fonte molto affidabile, che in precedenza aveva svelato in anticipo diversi dettagli riguardanti proprio Elden Ring e che di recente ha parlato proprio della nuova esclusiva Nintendo Switch 2.

Si tratta di informazioni molto vaghe, ma che sembrano dimostrare la grande importanza ricoperta da The Duskbloods nel prossimo futuro di FromSoftware, trattandosi evidentemente di un progetto su cui il team ha investito molto.