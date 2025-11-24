La Ferrari F40 arriva in Fortnite e Rocket League con un nuovo bundle: vediamo trailer, prezzo e contenuti

Epic Games e Ferrari hanno stretto una nuova collaborazione per far tornare i mezzi a quattro ruote all'interno di Fortnite . È infatti stato presentato con un trailer il nuovo pacchetto di contenuti della Ferrari F40 .

Il trailer, i contenuti e il prezzo del bundle Ferrari F40

All'interno del pacchetto troverete i seguenti contenuti:

L'automobile Ferrari F40

La skin Rosso Corsa

La skin GT Solar

La skin GT Go

La skin GT Prototype

Le ruote Ferrari F40

Ovviamente le decalcomanie presenti in questo bundle sono compatibili solo con la Ferrari F40. Per quanto riguarda il prezzo, costa 2.800 V-Buck, il cui valore è 22,99 euro. L'acquisto è possibile fino al 5 dicembre 2025 alle 01:00 del mattino e permette di ottenere il mezzo sia in Fortnite che in Rocket League.

Ricordiamo anche che non è la prima volta che Fortnite accoglie al proprio interno una Ferrari. Nel luglio 2021 era infatti stata introdotta la Ferrari 296 GTB, che era stata distribuita insieme a degli elementi estetici per il proprio personaggio e a delle sfide dedicate.

Segnaliamo poi che Fortnite riceverà presto giochi fatti con Unity, grazie alla nuova collaborazione con Epic Games.