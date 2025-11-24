0

La Ferrari F40 arriva in Fortnite e Rocket League con un nuovo bundle: vediamo trailer, prezzo e contenuti

Fortnite non si fa mancare alcun tipo di collaborazione e ora Epic Games propone all'interno del battle royale anche una Ferrari F40: vediamo i dettagli del contenuto, tra trailer e prezzo.

24/11/2025
Ferrari F40 in Fortnite
Epic Games e Ferrari hanno stretto una nuova collaborazione per far tornare i mezzi a quattro ruote all'interno di Fortnite. È infatti stato presentato con un trailer il nuovo pacchetto di contenuti della Ferrari F40.

Vediamo il filmato e cos'è incluso all'interno del bundle.

Il trailer, i contenuti e il prezzo del bundle Ferrari F40

All'interno del pacchetto troverete i seguenti contenuti:

  • L'automobile Ferrari F40
  • La skin Rosso Corsa
  • La skin GT Solar
  • La skin GT Go
  • La skin GT Prototype
  • Le ruote Ferrari F40

Ovviamente le decalcomanie presenti in questo bundle sono compatibili solo con la Ferrari F40. Per quanto riguarda il prezzo, costa 2.800 V-Buck, il cui valore è 22,99 euro. L'acquisto è possibile fino al 5 dicembre 2025 alle 01:00 del mattino e permette di ottenere il mezzo sia in Fortnite che in Rocket League.

Ricordiamo anche che non è la prima volta che Fortnite accoglie al proprio interno una Ferrari. Nel luglio 2021 era infatti stata introdotta la Ferrari 296 GTB, che era stata distribuita insieme a degli elementi estetici per il proprio personaggio e a delle sfide dedicate.

Segnaliamo poi che Fortnite riceverà presto giochi fatti con Unity, grazie alla nuova collaborazione con Epic Games.

