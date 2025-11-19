Fortnite riceverà presto giochi fatti con Unity, grazie alla nuova collaborazione con Epic Games

I giochi fatti con Unity verranno presto inseriti in Fortnite, grazie a una nuova collaborazione siglata fra Epic Games e Unity Engine, che consentirà appunto l'utilizzo di tale motore grafico per la costruzione di nuovi contenuti funzionanti nel celebre titolo fatto con Unreal Engine.

La partnership è stata annunciata durante l'evento Unite, la conferenza dedicata agli sviluppatori su Unity, e rappresenta un accordo inedito e di notevole importanza, vista la quantità di sviluppatori che lavorano su tale motore grafico e le potenzialità offerte dall'accostamento con un gioco celebre come Fortnite, ma non solo.

L'accordo fra Unity ed Epic Games è ancora più ampio, visto che si tratta di un'integrazione a più livelli, che consentirà una grande apertura sul fronte dei creatori di Fortnite e un avvicinamento sostanziale fra i due engine più diffusi.