Fortnite riceverà presto giochi fatti con Unity, grazie alla nuova collaborazione con Epic Games

I giochi fatti con Unity verranno presto inseriti in Fortnite, grazie a una nuova collaborazione siglata fra Epic Games e Unity Engine, che consentirà appunto l'utilizzo di tale motore grafico per la costruzione di nuovi contenuti funzionanti nel celebre titolo fatto con Unreal Engine.
La partnership è stata annunciata durante l'evento Unite, la conferenza dedicata agli sviluppatori su Unity, e rappresenta un accordo inedito e di notevole importanza, vista la quantità di sviluppatori che lavorano su tale motore grafico e le potenzialità offerte dall'accostamento con un gioco celebre come Fortnite, ma non solo.
L'accordo fra Unity ed Epic Games è ancora più ampio, visto che si tratta di un'integrazione a più livelli, che consentirà una grande apertura sul fronte dei creatori di Fortnite e un avvicinamento sostanziale fra i due engine più diffusi.
Integrazioni a vicenda
Da parte sua, Unity ha anche annunciato che la propria piattaforma di commercio si estenderà con il supporto all'Unreal Engine, dunque gli sviluppatori che lavorano su quest'ultimo potranno sfruttare gli strumenti commerciali di Unity per gestire il ciclo di vita dei propri prodotti digitali.
Questo va al di là dei videogiochi e coinvolge un ampio spettro di applicazioni e piattaforme digitali che potranno sfruttare i vantaggi di entrambi gli engine, mettendo in contatto una quantità di sviluppatori davvero impressionante.
Per l'occasione, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha rilanciato l'idea del metaverso, riferendo che "Proprio come agli albori del web, crediamo che le aziende debbano collaborare per costruire un metaverso aperto, interoperabile ed equo", ha affermato. "Lavorando insieme a Unity, aiutiamo gli sviluppatori a creare giochi divertenti, raggiungere un pubblico più ampio e raggiungere il successo".