L'ultimo gioco di uno degli autori di Star Fox e F-Zero sta per diventare un manga

Omega 6 The Triangle Stars è l'ultimo gioco di Takaya Imamura , che molti conosceranno come uno degli autori di Star Fox e F-Zero per Nintendo. Si tratta di un'avventura narrativa in pixel art, che evidentemente è riuscita a ritagliarsi un suo pubblico, visto che Dark Horse Comics ha deciso di trasformarla in un manga di un solo volume, che in realtà racconta una storia diversa, pur essendo ambientata nello stesso universo e pur avendo gli stessi protagonisti. Sarà disponibile per i lettori anglofoni il 25 novembre 2025.

La trama

Non crediamo che arriverà in Italia (mai dire mai, in ogni caso), comunque sia ci fa piacere citare il nuovo lavoro di uno sviluppatore così amato.

Omega 6 The Triangle Stars

"Spero sinceramente che il mio manga e i miei giochi possano essere apprezzati da chiunque, indipendentemente da dove viva, e sarei molto felice se il mio lavoro riuscisse a offrire un'esperienza emozionante e coinvolgente!" Ha dichiarato Imamura in merito al manga, di cui è anche sceneggiatore.

Ma di cosa parla Omega 6? Dopo essersi risvegliati da un'ibernazione durata mesi, gli androidi Thunder e Kyla sono pronti a tornare all'azione come cacciatori di taglie! Con l'aiuto di alcuni strani frutti magici, la coppia può entrare in uno stato berserk che li rende quasi invincibili. Tuttavia, c'è un problema: una volta svanito l'effetto, invecchieranno rapidamente e diventeranno deboli finché non riusciranno a tornare nelle loro capsule di recupero. Il loro obiettivo attuale, un assassino di nome Petrogaze, ha sulla testa una taglia di 300 milioni di crediti. Il lavoro sembra semplice: potenziarsi, catturare il criminale e tornare a casa per cena. Ma Petrogaze è molto più tosto del previsto! Costretti a consumare i frutti in anticipo, i due cacciatori di taglie si ritrovano improvvisamente a corto di tempo. La cena dovrà aspettare!

Junji Seki, Game Director e presidente di Happymeal, ha spiegato del manga: "La versione videoludica racconta una storia completamente diversa. Ambientata nello stesso mondo del fumetto Omega 6, è piena di incontri e battaglie cariche di dramma con oltre cento alieni unici creati da Imamura-san. Spero che vi godiate le avventure di Thunder e Kyla sia nel gioco che nel fumetto; potreste persino scoprire personaggi che compaiono in entrambi!"

Se vi interessa, questa è la pagina ufficiale del manga, mentre questa è la pagina Steam del videogioco.