Fortnite mostra un teaser trailer dell'evento finale del Capitolo 6: Zero Hour

Ci stiamo avvicinando al finale del Capitolo 6 di Fortnite, chiamato Zero Hour e in arrivo il 29 novembre, presentato dal nuovo teaser trailer pubblicato in queste ore da Epic Games, che mostra qualcosa dello scontro epico che caratterizzerà l'evento.

L'appuntamento è fissato per il 29 novembre alle ore 20:00 italiane e, in base a quanto possiamo vedere nel breve video di presentazione, sembra che i giocatori siano chiamati a combattere contro un nemico veramente colossale, come spesso accade in questi casi.

Nel teaser trailer vediamo i classici protagonisti di Fortnite, oltre a Godzilla, King Kong e altri "ospiti speciali", convergere verso un'area in cui si sta concretizzando un'enorme minaccia.