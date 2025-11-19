Fortnite mostra un teaser trailer dell'evento finale del Capitolo 6: Zero Hour

Ci stiamo avvicinando al finale del Capitolo 6 di Fortnite, chiamato Zero Hour e in arrivo il 29 novembre, presentato dal nuovo teaser trailer pubblicato in queste ore da Epic Games, che mostra qualcosa dello scontro epico che caratterizzerà l'evento.
L'appuntamento è fissato per il 29 novembre alle ore 20:00 italiane e, in base a quanto possiamo vedere nel breve video di presentazione, sembra che i giocatori siano chiamati a combattere contro un nemico veramente colossale, come spesso accade in questi casi.
Nel teaser trailer vediamo i classici protagonisti di Fortnite, oltre a Godzilla, King Kong e altri "ospiti speciali", convergere verso un'area in cui si sta concretizzando un'enorme minaccia.
Un nemico colossale
Zero Hour rappresenta dunque la conclusione del Capitolo 6 ma, come sempre accade in questi casi, rappresenta anche l'inizio della fase successiva del gioco, ponendo dunque le basi per il Capitolo 7 e introducendo gli elementi che lo caratterizzeranno.
Possiamo dunque aspettarci delle variazioni di notevole importanza per quanto riguarda la mappa, i personaggi, le collaborazioni e forse anche alcuni elementi del gameplay, andando verso il Capitolo 7.
Prima del lancio ufficiale, i giocatori possono provare in anteprima l'evento live del Capitolo 6 Zero Hour attraverso un playtest. Tuttavia, questo non mostrerà l'evento vero e proprio. Per partecipare all'evento finale di Fortnite durante l'evento live, è necessario aprire il gioco e cercare l'esperienza dell'evento live dalla scheda "Scopri".