Fortnite mostra un teaser trailer dell'evento finale del Capitolo 6: Zero Hour

Fortnite si prepara all'avvento del Capitolo 7 con un teaser trailer sull'evento finale del Capitolo 6, che si terrà fra qualche giorno e sembra indicare una battaglia campale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/11/2025
Ci stiamo avvicinando al finale del Capitolo 6 di Fortnite, chiamato Zero Hour e in arrivo il 29 novembre, presentato dal nuovo teaser trailer pubblicato in queste ore da Epic Games, che mostra qualcosa dello scontro epico che caratterizzerà l'evento.

L'appuntamento è fissato per il 29 novembre alle ore 20:00 italiane e, in base a quanto possiamo vedere nel breve video di presentazione, sembra che i giocatori siano chiamati a combattere contro un nemico veramente colossale, come spesso accade in questi casi.

Nel teaser trailer vediamo i classici protagonisti di Fortnite, oltre a Godzilla, King Kong e altri "ospiti speciali", convergere verso un'area in cui si sta concretizzando un'enorme minaccia.

Un nemico colossale

Zero Hour rappresenta dunque la conclusione del Capitolo 6 ma, come sempre accade in questi casi, rappresenta anche l'inizio della fase successiva del gioco, ponendo dunque le basi per il Capitolo 7 e introducendo gli elementi che lo caratterizzeranno.

Possiamo dunque aspettarci delle variazioni di notevole importanza per quanto riguarda la mappa, i personaggi, le collaborazioni e forse anche alcuni elementi del gameplay, andando verso il Capitolo 7.

Fortnite riceverà presto giochi fatti con Unity, grazie alla nuova collaborazione con Epic Games Fortnite riceverà presto giochi fatti con Unity, grazie alla nuova collaborazione con Epic Games

Prima del lancio ufficiale, i giocatori possono provare in anteprima l'evento live del Capitolo 6 Zero Hour attraverso un playtest. Tuttavia, questo non mostrerà l'evento vero e proprio. Per partecipare all'evento finale di Fortnite durante l'evento live, è necessario aprire il gioco e cercare l'esperienza dell'evento live dalla scheda "Scopri".

