Elden Ring Nightreign per PS4, PS5 e Xbox è in sconto su Amazon per il Black Friday

Le promozioni del Black Friday di Amazon propongono Elden Ring Nightreign per console PlayStation e Xbox a un prezzo invitante.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/11/2025
Le offerte del Black Friday di Amazon sono iniziate, proponendo come da tradizione una valanga di promozioni su una grande varietà di prodotti, inclusi i videogiochi. A questo proposito vi segnaliamo che Elden Ring Nightreign è in promozione su PS5, PS4 e Xbox Series X|S con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei box sottostanti. Il gioco al momento è in promozione a 29,90 euro, con un risparmio di circa 10 euro rispetto al prezzo consigliato di 39,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tempi di consegna rapidi e senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Prime.

A caccia di Signori della Notte

Elden Ring: Nightreign è uno spin-off standalone ambientato nell'universo di Elden Ring, ma con una formula completamente rinnovata. Si tratta di un roguelike affrontabile in partite fino a tre giocatori, incentrato su spedizioni a tempo nella regione mutevole di Plagaride. Ogni sessione dura circa 40 minuti e culmina in uno scontro con uno dei Signori della Notte.

Elden Ring Nightreign, la recensione del gioco cooperativo di FromSoftware Elden Ring Nightreign, la recensione del gioco cooperativo di FromSoftware

I giocatori impersonano gli "Eroi Crepuscolari", ciascuno con abilità e stili di combattimento unici, e affrontano boss inediti in un mondo che cambia dinamicamente a ogni partita. L'obiettivo dunque è quello di esplorare la mappa, affrontare nemici, addentrarsi in dungeon e altro ancora per accumulare risorse e potenziare il proprio personaggio in vista dello scontro finale, dando vita a un loop che fonde il gameplay di Elden Ring con quello dei roguelike.

