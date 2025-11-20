Elden Ring Nightreign per PS4, PS5 e Xbox è in sconto su Amazon per il Black Friday

Le offerte del Black Friday di Amazon sono iniziate, proponendo come da tradizione una valanga di promozioni su una grande varietà di prodotti, inclusi i videogiochi. A questo proposito vi segnaliamo che Elden Ring Nightreign è in promozione su PS5, PS4 e Xbox Series X|S con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei box sottostanti. Il gioco al momento è in promozione a 29,90 euro, con un risparmio di circa 10 euro rispetto al prezzo consigliato di 39,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tempi di consegna rapidi e senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Prime.