Elden Ring Nightreign per PS4, PS5 e Xbox è in sconto su Amazon per il Black Friday

A caccia di Signori della Notte
Elden Ring: Nightreign è uno spin-off standalone ambientato nell'universo di Elden Ring, ma con una formula completamente rinnovata. Si tratta di un roguelike affrontabile in partite fino a tre giocatori, incentrato su spedizioni a tempo nella regione mutevole di Plagaride. Ogni sessione dura circa 40 minuti e culmina in uno scontro con uno dei Signori della Notte.
I giocatori impersonano gli "Eroi Crepuscolari", ciascuno con abilità e stili di combattimento unici, e affrontano boss inediti in un mondo che cambia dinamicamente a ogni partita. L'obiettivo dunque è quello di esplorare la mappa, affrontare nemici, addentrarsi in dungeon e altro ancora per accumulare risorse e potenziare il proprio personaggio in vista dello scontro finale, dando vita a un loop che fonde il gameplay di Elden Ring con quello dei roguelike.