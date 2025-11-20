0

Il monitor LG Ultragear OLED QHD da 27” e 240Hz è in sconto al minimo storico su Amazon per il Black Friday

Gli sconti del Black Friday di Amazon propongono il monitor LG UltraGear OLED 27GS93QE a un prezzo davvero molto interessante.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/11/2025
LG UltraGear OLED 27GS93QE

Le promozioni del Black Friday di Amazon sono iniziate e, come da tradizione, rappresentano un'ottima occasione per aggiornare la propria postazione di gioco approfittando di sconti molto interessanti. Ad esempio, il monitor da gaming LG UltraGear OLED 27GS93QE viene proposto con un grosso sconto rispetto al prezzo di listino. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Il monitor è in offerta è di 399,99 euro, il minimo storico mai raggiunto su Amazon per questo monitor e il 20% in meno rispetto al prezzo più basso precedente di 499,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita in un giorno per gli iscritti a Prime e reso entro 14 giorni dalla consegna.

Le caratteristiche del monitor di LG

L'LG UltraGear OLED 27GS93QE è un monitor da gaming da 27 pollici che punta a coniugare prestazioni elevate e qualità visiva di livello superiore. Il pannello OLED con risoluzione QHD (2560x1440) offre neri profondi e colori estremamente vividi, garantendo un contrasto praticamente infinito e una resa cromatica fedele. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 240Hz, mentre il tempo di risposta è di appena 0,03 ms, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto agli eSport e ai titoli frenetici, dove la rapidità e la fluidità dell'immagine fanno la differenza.

Lg Monitor D

Il monitor supporta tecnologie come NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, riducendo tearing e stuttering e assicurando una fluidità costante anche nelle situazioni più impegnative. Dal punto di vista del design, si distingue per cornici sottilissime su quattro lati e per un supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, pensato per adattarsi a diverse postazioni di gioco. La superficie antiriflesso contribuisce a mantenere la visibilità ottimale anche in ambienti luminosi.

Sul fronte della connettività, l'LG UltraGear OLED 27GS93QE integra porte HDMI 2.1 e DisplayPort, rendendolo compatibile non solo con PC da gaming di fascia alta ma anche con console di ultima generazione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il monitor LG Ultragear OLED QHD da 27” e 240Hz è in sconto al minimo storico su Amazon per il Black Friday