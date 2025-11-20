Il monitor MSI MAG 272QP QD-OLED X50 Q-OLED 27” a 500Hz è in sconto su Amazon per il Black Friday

Il monitor è attualmente in offerta a 799,00 euro , con un risparmio di 150 euro rispetto ai 949 euro canonici. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita in un giorno per gli abbonati a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni.

Il Black Friday di Amazon è finalmente iniziato, con migliaia di offerte disponibili fino all'1 dicembre. Tra i prodotti in sconto troviamo anche i monitor da gaming, come l' MSI MAG 272QP QD-OLED X50 , ora disponibile con uno sconto del 15% sul prezzo consigliato. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta cliccando qui o nel box sottostante.

Le caratteristiche del monitor di MSI

Il MAG 272QP QD-OLED X50 monta un Quantum Dot OLED, che combina la profondità dei neri tipica dell'OLED con una resa cromatica estremamente vivida, grazie alla copertura DCI-P3 al 99% e alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, con contrasti elevatissimi e picchi di luminosità fino a 1000 nit. La velocità è il suo punto di forza: il refresh rate arriva a 500Hz, mentre il tempo di risposta è di appena 0,03 ms (GtG), garantendo immagini nitide e prive di motion blur anche nelle sessioni più frenetiche

Dal punto di vista della tecnologia, MSI ha integrato il sistema OLED Care 2.0, che riduce il rischio di burn-in e prolunga la durata del pannello. Il dissipatore in grafene, privo di ventola, contribuisce a mantenere basse le temperature senza rumore aggiuntivo. Il monitor è inoltre certificato VESA ClearMR 21000. Sul fronte della connettività, offre HDMI 2.1 con banda fino a 48Gbps, DisplayPort 1.4a e USB-C con Power Delivery da 15W, risultando compatibile sia con PC da gaming di fascia alta sia con console di nuova generazione. Il design prevede regolazioni ergonomiche complete (altezza, inclinazione, pivot) e cornici sottili.