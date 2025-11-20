Rebecca Heineman stava lavorando al remake di Dragon Wars prima di morire

Questa settimana è stata segnata dalla triste notizia della morte di Rebecca Heineman , leggendaria sviluppatrice che ha fondato Interplay e ha lavorato a decine di giochi. Il cancro l'ha portata via mentre stava lavorando a un nuovo progetto, che avrebbe sicuramente fatto la felicità degli appassionati di retrogaming: il remake / remaster di Dragon Wars .

Alcune immagini

La co-fondatrice di Interplay e designer di titoli come The Bard's Tale III: Thief of Fate, stava riattualizzando uno dei suoi titoli più celebri, quindi. A svelarlo è stata la tech artist e art director Delaney King, che vanta nel portfolio titoli quali Unreal Tournament, Dragon Age: Origins e God of War: Chains of Olympus.

Pubblicato nel 1989, Dragon Wars è un gioco di ruolo fantasy pubblicato su moltissimi sistemi, tra i quali Amiga, Apple II, Apple IIGS, Commodore 64, MS-DOS, NES, NEC PC-98 e X68000. Attualmente è possibile acquistarlo su Steam, anche se quella PC non è la versione migliore, per via della grafica CGA.

Il nuovo Dragon Wars

Lo stile visivo sarebbe stato molto diverso

King ha anche confermato che la moglie di Heineman, Jennell Jaquays, scomparsa nel 2024 all'età di 67 anni, stava lavorando come art director al progetto.