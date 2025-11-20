Rebecca Heineman stava lavorando al remake di Dragon Wars prima di morire

Questa settimana è stata segnata dalla triste notizia della morte di Rebecca Heineman, leggendaria sviluppatrice che ha fondato Interplay e ha lavorato a decine di giochi. Il cancro l'ha portata via mentre stava lavorando a un nuovo progetto, che avrebbe sicuramente fatto la felicità degli appassionati di retrogaming: il remake / remaster di Dragon Wars.
Alcune immagini
La co-fondatrice di Interplay e designer di titoli come The Bard's Tale III: Thief of Fate, stava riattualizzando uno dei suoi titoli più celebri, quindi. A svelarlo è stata la tech artist e art director Delaney King, che vanta nel portfolio titoli quali Unreal Tournament, Dragon Age: Origins e God of War: Chains of Olympus.
Pubblicato nel 1989, Dragon Wars è un gioco di ruolo fantasy pubblicato su moltissimi sistemi, tra i quali Amiga, Apple II, Apple IIGS, Commodore 64, MS-DOS, NES, NEC PC-98 e X68000. Attualmente è possibile acquistarlo su Steam, anche se quella PC non è la versione migliore, per via della grafica CGA.
Vediamo alcune immagini:
King ha anche confermato che la moglie di Heineman, Jennell Jaquays, scomparsa nel 2024 all'età di 67 anni, stava lavorando come art director al progetto.