Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 è al suo minimo storico su Amazon: maxi offerta attiva

Su Amazon, oggi, è disponibile una maxi offerta su Star Wars Outlaws per Switch 2 che viene venduto al suo prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/11/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante grazie alle offerte per la settimana del Black Friday: Star Wars Outlaws, titolo Ubisoft ambientato nell'universo di Guerre Stellari, per Nintendo Switch 2, è scontato del 33% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 39,99€, minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Star Wars Outlaws ti catapulta nei panni di una vera canaglia galattica, sempre in bilico tra rischi estremi e ricompense irresistibili. Con la Gold Edition, oltre al gioco base ottieni l'accesso al Season Pass, che include i pacchetti storia Wild Card e A Pirate's Fortune, l'esclusiva missione di lancio La mossa di Jabba e tre set cosmetici: Pilota di Kessel, L'eredità del cacciatore e Ronin del cartello.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco offre un vasto universo da esplorare, ricco di città brulicanti, taverne affollate e pianeti dai paesaggi sconfinati. In sella al tuo speeder potrai attraversare ambienti pericolosi e affascinanti, ognuno con sfide uniche e opportunità da cogliere - sempre che tu sia disposto ad affrontarne le conseguenze.

Star Wars Outlaws Reactor Grapple

Al tuo fianco c'è Nix, un prezioso alleato che ti aiuta a sfruttare ogni situazione. Potrai scegliere se affrontare i nemici con il blaster, usare gadget, muoverti furtivamente o creare diversivi per ribaltare lo scontro. Le tue azioni influenzeranno la reputazione presso i sindacati criminali, che ti affideranno missioni rischiose come furti, infiltrazioni e colpi strategici. Per scoprirne di più ecco la nostra recensione.

