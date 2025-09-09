Star Wars Outlaws avrà una demo su Nintendo Switch 2, consentendo a tutti di provare questa conversione

Ubisoft ha intenzione di pubblicare una demo di Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2, in modo da consentire a tutti di testare la conversione del gioco sulla nuova console prima di procedere eventualmente all'acquisto.

La cosa non è di secondaria importanza, considerando anche come le prove del titolo Ubisoft su Nintendo Switch 2 abbiano portato anche a opinioni diametralmente opposte sulla sua qualità, con alcuni che sostenevano avesse vari problemi e altri invece a tessere le lodi sul lavoro effettuato.

A questo punto ci sono diverse testimonianze a favore di Star Wars Outlaws su Switch 2, come quella di Digital Foundry che sembra molto positiva, giudicando il gioco "impressionante" ma nel caso ci siano ancora dei dubbi, non c'è niente di meglio di una demo per schiarirsi le idee.