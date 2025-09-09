Star Wars Outlaws avrà una demo su Nintendo Switch 2, consentendo a tutti di provare questa conversione

Ubisoft ha intenzione di pubblicare una demo di Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2, in modo da consentire a tutti di testare la conversione del gioco sulla nuova console prima di procedere eventualmente all'acquisto.
La cosa non è di secondaria importanza, considerando anche come le prove del titolo Ubisoft su Nintendo Switch 2 abbiano portato anche a opinioni diametralmente opposte sulla sua qualità, con alcuni che sostenevano avesse vari problemi e altri invece a tessere le lodi sul lavoro effettuato.
A questo punto ci sono diverse testimonianze a favore di Star Wars Outlaws su Switch 2, come quella di Digital Foundry che sembra molto positiva, giudicando il gioco "impressionante" ma nel caso ci siano ancora dei dubbi, non c'è niente di meglio di una demo per schiarirsi le idee.
Una prova approfondita
Non c'è ancora una data precisa per l'uscita della demo, che chiaramente arriva in seguito al lancio del gioco, avvenuto il 4 settembre, ma per coloro che non hanno ancora proceduto all'acquisto può rappresentare uno strumento molto importante.
Dovrebbe trattarsi, peraltro, della stessa versione di prova messa a disposizione su Steam lo scorso aprile, che consente di provare una buona porzione dell'action adventure a mondo aperto basato su Star Wars.
Nella demo di Star Wars Outlaws è possibile esplorare il pianeta di Tatooine nei panni della protagonista Kay Vess insieme al compagno Nix, trovare un mercenario da aggiungere alla propria squadra e prendere parte a varie attività.
Tra queste, combattere contro il cartello di Hutt, i Tuskien Raider e altre minacce, accettare contratti a Mas Eisley e testare diverse meccaniche del gioco in una prova approfondita.
Intanto, Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 ha ricevuto il primo aggiornamento proprio nelle ore scorse.