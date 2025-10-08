Star Wars Outlaws Limited Edition per PS5 e Xbox è in sconto per la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Al momento il gioco viene proposto a 29,99 euro , con un risparmio di circa 10 euro rispetto al prezzo medio della piattaforma e meno della metà rispetto a quello di listino. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro quattordici giorni dalla consegna.

Grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon è possibile recuperare molti videogiochi a prezzo ridotto. Ad esempio, vi segnaliamo che al momento Star Wars Outlaws Limited Edition per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile con uno sconto del 25% rispetto al prezzo mediano. Trovate la pagina della promozione a questo indirizzo o cliccando su uno dei due box sottostanti.

Un'avventura da fuorilegge in una Galassia lontana, lontana...

Star Wars Outlaws è un'avventura dinamica open world in terza persona, ambientata nell'universo espanso di Guerre Stellari, tra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Il gioco ci mette nei panni di Kay Vess, una giovane canaglia determinata a fuggire da un passato difficile e a costruirsi una reputazione tra i criminali più temuti della galassia. Accompagnata dal suo fedele compagno Nix, Kay si ritrova coinvolta in un colpo audace che potrebbe cambiare le sorti dell'Orlo Esterno, attirando l'attenzione di sindacati criminali, cacciatori di taglie e mercenari spietati.

Il titolo, sviluppato da Massive Entertainment con il supporto di Lucasfilm Games, propone un'esperienza cinematografica fluida e immersiva, dove il giocatore può esplorare liberamente pianeti iconici come Tatooine, Kijimi e Akiva, oltre a nuove ambientazioni inedite come la luna selvaggia di Toshara. Ogni luogo è ricco di dettagli, missioni secondarie e opportunità per mettere alla prova le abilità di Kay, che spaziano dal combattimento con blaster e gadget furtivi, all'hacking e alla guida di speeder e astronavi. Le scelte del giocatore influenzano la reputazione della protagonista, aprendo o chiudendo porte nei confronti delle varie fazioni criminali. Star Wars Outlaws non solo espande il lore della saga, ma lo fa attraverso una prospettiva insolita: quella di chi vive ai margini, tra contrabbando, inganni e sogni di libertà.