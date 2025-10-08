0

Le cover MagSafe per iPhone 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max sono in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Tra le Offerte Prime di Amazon troviamo le cover ufficiali MagSafe per i vari modelli della serie iPhone 17, dalle opzioni in silicone a quelle in tessuto TechWoven. Ecco un pratico riepilogo.

Cover per iPhone 17

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon sono disponibili le cover MagSafe per iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air. Potete trovare diverse tipologie, riepilogate di seguito in base alle vostre preferenze e, ovviamente, al modello da voi posseduto.

Tutti questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Le cover MagSafe per iPhone 17

Partiamo dalle cover per iPhone 17, precisamente quelle in silicone, disponibili in diverse colorazioni. Se invece siete alla ricerca di una classica cover trasparente, potete trovarne una a prezzo scontato nel box qui sotto.

Le cover MagSafe per iPhone 17 Pro

Anche le cover per iPhone 17 Pro sono scontate. Iniziamo anche in questo caso da quelle in silicone. Passiamo ora alle cover in tessuto TechWoven, più particolari e belle. Anche queste sono disponibili a prezzo scontato: Di seguito trovate invece una semplice cover trasparente:

Cover per iPhone 17 Pro Max

Avete un iPhone 17 Pro Max? Ecco alcune opzioni per voi. Come sempre, iniziamo dalle più semplici, ovvero quelle in silicone: Ecco anche un modello in tessuto TechWoven, sempre a prezzo scontato: Se invece cercate una cover trasparente, potete trovarla attraverso il box qui sotto:

Cover per iPhone Air

Abbiamo incluso anche alcune cover per iPhone Air: Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino a oggi 8 ottobre.

