Le migliori cover per iPhone 17 su Amazon: classiche, trasparenti, eleganti e convenienti

Se avete acquistato uno dei nuovi modelli della gamma iPhone 17, vi proponiamo alcune cover presenti su Amazon. Dalle classiche alle più particolari, in questo breve riepilogo potete trovare rapidamente l'opzione più adatta alle vostre esigenze.
Le migliori cover per iPhone 17
Partiamo dalla classica cover trsparente per il modello base. Il retro è in acrilico antigraffio, mentre lo strato antiossidante resiste alle macchie e al sudore, quindi non ingiallisce nel tempo. Nei box sottostanti vi suggeriamo altre colorazioni, dal nero al viola chiaro. Tutte queste cover sono dotate anche di pellicole in vetro temperato per proteggere lo schermo. Di seguito trovate invece cover compatibili con MagSafe. Queste cover sono disponibili in diverse colorazioni e sono realizzate in vero silicone liquido, mentre la struttura a quattro strati garantisce durabilità e protezione. Se invece preferite varianti più particolari, ecco qualche proposta interessante:
Cover per iPhone 17 Pro e Pro Max
Se avete un iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max, di seguito trovate altre opzioni tra cui scegliere. Anche in questo caso molte cover non sono vendute direttamente da Amazon, ma da fornitori terzi presenti sulla piattaforma. Vediamo ora alcune cover per iPhone 17 Pro Max.
Le migliori cover per iPhone Air
Su Amazon sono disponibili diverse cover per iPhone Air, dai prezzi accessibili e in diverse tonalità. Ovviamente l'articolo è in costante aggiornamento, quindi potremmo rimuovere o aggiungere ulteriori cover. A tal proposito, se volete suggerirci qualche prodotto in particolare, non esitate a segnalarlo: lo aggiungeremo prontamente!