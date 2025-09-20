Google TV si rinnova dopo anni: nuova interfaccia utente per la schermata principale

Google sta iniziando a distribuire una nuova interfaccia per la schermata iniziale di Google TV. Per ora pare che l'aggiornamento sia disponibile per alcuni utenti selezionati, quindi vi aggiorneremo con ulteriori informazioni concrete. A riportare queste informazioni è stato 9to5Google, che ha mostrato diverse immagini legate alla nuova interfaccia. Vediamo com'è.
La nuova interfaccia di Google TV
Prima di tutto, si tratta di un aggiornamento lato server, precisamente la versione di Google TV Home v1.0.80697704. Non si tratta di un cambiamento particolarmente rivoluzionario, ma è comunque un miglioramento rispetto a prima. Per ora, sappiamo che la scheda Libreria è stata rimossa dalla schermata iniziale ed è stata inserita sotto l'immagine del profilo a sinistra. Il pulsante del profilo ora mostra diverse opzioni, tra cui: Lista dei preferiti, Libreria, I tuoi servizi e Preferenze contenuti.
Inoltre, le schede Home, Live e App sono state raggruppate in un riquadro a forma di pillola, mentre a destra sono presenti i pulsanti per le impostazioni e lo screensaver. Insomma, nulla di particolarmente impattante, ma si tratta comunque di un piccolo cambiamento.
Come vi abbiamo già detto, attualmente questa nuova interfaccia è in fase di test, quindi è disponibile solo per una fascia di utenti selezionati. Non sappiamo quindi quando sarà disponibile ufficialmente su larga scala, ma il suo arrivo potrebbe essere previsto per le prossime settimane.
Piccoli cambiamenti e nuove funzioni
Durante questi cinque anni Google non ha mai apportato cambiamenti significativi alla piattaforma, escludendo un design leggermente rinnovato nel 2024, con delle icone circolari. Restiamo quindi in attesa di un aggiornamento più importante.
Nel frattempo, vi ricordiamo che verranno introdotte alcune funzioni basate sull'intelligenza artificiale, riferendoci in particolar modo all'integrazione di Gemini AI. Con quest'ultima, gli utenti potranno sfruttare l'IA per godere di un'esperienza più funzionale, ad esempio con la ricerca di film e serie TV.