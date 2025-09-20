Google TV si rinnova dopo anni: nuova interfaccia utente per la schermata principale

Google sta iniziando a distribuire una nuova interfaccia per la schermata iniziale di Google TV. Per ora pare che l'aggiornamento sia disponibile per alcuni utenti selezionati, quindi vi aggiorneremo con ulteriori informazioni concrete. A riportare queste informazioni è stato 9to5Google, che ha mostrato diverse immagini legate alla nuova interfaccia. Vediamo com'è.

La nuova interfaccia di Google TV

Prima di tutto, si tratta di un aggiornamento lato server, precisamente la versione di Google TV Home v1.0.80697704. Non si tratta di un cambiamento particolarmente rivoluzionario, ma è comunque un miglioramento rispetto a prima. Per ora, sappiamo che la scheda Libreria è stata rimossa dalla schermata iniziale ed è stata inserita sotto l'immagine del profilo a sinistra. Il pulsante del profilo ora mostra diverse opzioni, tra cui: Lista dei preferiti, Libreria, I tuoi servizi e Preferenze contenuti.

La nuova interfaccia di Google TV (Fonte: 9to5Google)

Inoltre, le schede Home, Live e App sono state raggruppate in un riquadro a forma di pillola, mentre a destra sono presenti i pulsanti per le impostazioni e lo screensaver. Insomma, nulla di particolarmente impattante, ma si tratta comunque di un piccolo cambiamento.

Il riquadro a pillola

Come vi abbiamo già detto, attualmente questa nuova interfaccia è in fase di test, quindi è disponibile solo per una fascia di utenti selezionati. Non sappiamo quindi quando sarà disponibile ufficialmente su larga scala, ma il suo arrivo potrebbe essere previsto per le prossime settimane.