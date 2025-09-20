2

Sucker Punch ha commentato il licenziamento dell'artista di Ghost of Yōtei per una battuta su Charlie Kirk

Il capo di Sucker Punch ha deciso di intervenire sul caso del licenziamento dell'artista di Ghost of Yōtei per una battuta su Charlie Kirk

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/09/2025
La protagonista di Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Articoli News Video Immagini

Il capo di Sucker Punch ha deciso di commentare l'avvenuto licenziamento dell'artista di Drew Harrison, senior character artist di Ghost of Yōtei, dovuto a una battuta sull'omicidio di Charlie Kirk. L'uscita del gioco si avvicina ed evidentemente queste polemiche non fanno bene al marketing, che non si aspettava di dover riparare a una situazione simile.

Le motivazioni

Le polemiche non si sono placate, visto che alcuni hanno visto come eccessivo il licenziamento della Harrison per una battuta: "Spero che il nome di chi ha sparato sia Mario, così Luigi sa che suo fratello lo sostiene." Così Brian Fleming, il capo di Sucker Punch, ha deciso di intervenire sulla questione, motivando la scelta fatta.

La decisione è arrivata dopo le forti reazioni negative da parte del pubblico e di varie figure online che hanno chiesto di punirla.

Ghost of Yotei ci ricorda che presto la caccia avrà inizio su PS5 con un trailer cinematografico Ghost of Yotei ci ricorda che presto la caccia avrà inizio su PS5 con un trailer cinematografico

Fleming ha parlato dell'argomento con la testata Game File, dichiarando: "I fatti sono corretti. Drew non è più una nostra dipendente. Credo che come studio siamo tutti d'accordo che celebrare o scherzare sull'omicidio di qualcuno sia per noi un punto di rottura, e lo condanniamo senza mezzi termini." Fleming ha concluso affermando che Sucker Punch non è un luogo in cui fare battute su un omicidio: "Questa è un po' la nostra filosofia come studio."

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sucker Punch ha commentato il licenziamento dell'artista di Ghost of Yōtei per una battuta su Charlie Kirk