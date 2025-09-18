Ghost of Yotei ci ricorda che presto la caccia avrà inizio su PS5 con un trailer cinematografico

Nel filmato vediamo Atsu recarsi in quello che resta della sua casa di infanzia, ricordando ciò che i "Sei di Yotei" hanno fatto a lei e la sua famiglia, prima di subire un agguato da un guerriero misterioso. "Viviamo e moriamo, ma uno Spettro crea il proprio cammino", afferma Atsu, lasciando intendere che è possibile trovare anche "una nuova via oltre alla vendetta".

Ormai mancano poche settimane al debutto di Ghost of Yotei nei negozi. Ce lo ricordano anche Sony e gli sviluppatori di Sucker Punch che oggi hanno pubblicato un trailer cinematografico della nuova attesa esclusiva per PS5, che potrete visualizzare qui sotto.

Ghost of Yotei è in arrivo nei negozi tra poche settimane

Ambientato nel 1603, circa tre secoli dopo gli eventi di Ghost of Tsushima, il gioco segue le vicende di Atsu, una mercenaria solitaria e tormentata, in cerca di vendetta contro i Sei di Yōtei, un gruppo di fuorilegge responsabili della strage della sua famiglia. La sua missione la conduce attraverso le terre selvagge di Ezo, l'attuale Hokkaido, tra villaggi Ainu, foreste innevate, crateri vulcanici e paesaggi mozzafiato.

Il suo stile di combattimento è brutale e versatile: padroneggia katane, kusarigama, archi corti e persino armi da fuoco primitive, con il gameplay che combina combattimenti corpo a corpo e a distanza, con un sistema di progressione che permette di affinare abilità e personalizzare il proprio stile. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Ghost of Yotei sarà disponibile a partire dal 2 ottobre, in esclusiva per PS5.