La Smart TV Samsung Neo QLED da 50" è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon è disponibile la Smart TV Samsung Neo QLED da 50" a 891,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.199 €, permettendovi di risparmiare fino al 26%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche della Smart TV Samsung QE50QN94FATXZT
Si tratta di un televisore da 50" con risoluzione 4K AI Upscaling Pro e processore NQ4 AI Gen3. Questo prodotto offre diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come Quantum Matrix Plus che garantisce una resa cromatica precisa anche nelle scene più scure. AI Motion Enhancer Pro migliora la nitidezza degli oggetti e dei testi, mentre con Motion Xcelerator 165 Hz potrete godere di immagini fluide durante le sessioni di gioco.
Con OTS+ l'audio surround 3D è sincronizzato con l'azione offrendo un'esperienza ancora più coinvolgente. Smart Hub, invece, riunisce tutti i programmi, film e giochi in un unico posto, mentre Gaming Hub vi permette di accedere velocemente alle migliori piattaforme di gaming.