Ghost of Yotei si mostra nel nuovo trailer "mille lame" con tante scene tratte dal gameplay

Ghost of Yotei si avvicina sempre più, e Sony continua a rimarcare l'evento con la pubblicazione di nuovi materiali promozionali, come il nuovo trailer "mille lame" visibile qui sotto, pubblicato oggi dal publisher e dal team Sucker Punch.

Il video in questione è costruito con un montaggio composto di tante scene di gameplay diverse, che mostrano qualcosa delle varie situazioni in cui la protagonista Atsu si ritroverà lungo il suo percorso di vendetta e redenzione, tra esplorazione e tanti combattimenti.

"Scoprite una nuova storia epica di una guerriera in Giappone impegnata in una missione di vendetta, tutta da sola", si legge nella descrizione ufficiale del trailer, ricordando che Ghost of Yotei è in arrivo il 2 ottobre su PS5.