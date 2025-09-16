Ghost of Yotei si mostra nel nuovo trailer "mille lame" con tante scene tratte dal gameplay

Ghost of Yotei si avvicina sempre più, e Sony continua a rimarcare l'evento con la pubblicazione di nuovi materiali promozionali, come il nuovo trailer "mille lame" visibile qui sotto, pubblicato oggi dal publisher e dal team Sucker Punch.
Il video in questione è costruito con un montaggio composto di tante scene di gameplay diverse, che mostrano qualcosa delle varie situazioni in cui la protagonista Atsu si ritroverà lungo il suo percorso di vendetta e redenzione, tra esplorazione e tanti combattimenti.
"Scoprite una nuova storia epica di una guerriera in Giappone impegnata in una missione di vendetta, tutta da sola", si legge nella descrizione ufficiale del trailer, ricordando che Ghost of Yotei è in arrivo il 2 ottobre su PS5.
Le mille lame del mondo di Ghost of Yotei
La nuova esclusiva di Sucker Punch per PlayStation 5 torna a mostrarsi con un misto di varie scene di gioco, dopo essersi mostrata in diverse situazioni nelle ultime settimane, come il video sulle magnifiche ambientazioni giapponesi e quello dedicato alla spada Odachi.
In questo caso, assistiamo soprattutto a una panoramica di vari elementi di gioco, che si concentra ovviamente sui combattimenti in maniera particolare, essendo il fulcro dell'azione.
Ambientato 300 anni dopo gli eventi di Ghost of Tsushima, nel Giappone feudale del 1600, Ghost of Yotei racconta la storia di Atsu, una combattente impegnata in un percorso di vendetta, con lo scopo di uccidere il gruppo di samurai che hanno eliminato la sua famiglia.
Tra i tanti scontri è possibile vedere anche qualcosa dei meravigliosi scenari che fanno da sfondo alle gesta della protagonista.