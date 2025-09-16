Amazon ha annunciato le date del Prime Day di ottobre

Amazon ha ufficialmente fissato le date dei Prime Day di ottobre , o Prime Big Deal Days che dir si voglia: si terranno il 7 e 8 ottobre . Ricorderete che a luglio si sono tenuti ben 4 giorni di Prime Day, ma per ottobre la compagnia ha deciso di tornare al formato classico di due giorni, evidentemente per non diluire troppo l'evento.

Il Prime Day di ottobre è uno dei più grandi eventi di shopping dell'anno, subito dietro al Black Friday, sia per dimensioni che per attesa. Come sempre, resta riservato ai membri Prime, ossia agli abbonati al servizio di Amazon, gli unici nel caso ad aver diritto a sconti e offerte.

Il Prime Day è un evento imperdibile

Gli altri potranno attendere il Black Friday, che di suo non ha vincoli e riguarda praticamente tutti i negozi, sia fisici che digitali e che rappresenterà il culmine dello shopping natalizio, come ogni anno.

In realtà, spesso le offerte del Prime Day non tornano per il Black Friday. Evidentemente l'obiettivo di Amazon è quello di rendere più appetibile il suo evento esclusivo. Aspettiamoci anche che in quei due giorni altre catene lancino i loro sconti per contrastare le offerte di Amazon. Insomma, sarà l'occasione perfetta per fare incetta di cose che non sapevamo di volere e di cui non avevamo alcun bisogno.

Ci saranno naturalmente anche offerte sui videogiochi, sia lato hardware che software. Quindi sarà un momento particolarmente intenso per chi è alla ricerca di qualche affare videoludico.