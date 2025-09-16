Dragon Ball Xenoverse 2 presenta il Capitolo 3 della Future Saga con un trailer

Bandai Namco e Dimps hanno presentato con un trailer il Capitolo 3 della Future Saga di Dragon Ball Xenoverse 2, che a quanto pare avrà per protagonisti Cheelai e Broly, quest'ultimo nella versione canonica introdotta con il film Dragon Ball Super: Broly.
I due vengono inviati a Conton City dalla Time Patrol per difendere gli abitanti della città da eventuali minacce, e nel completare le varie missioni compiono sostanziali passi in avanti nella loro relazione, ma c'è un pericolo all'orizzonte e sembra si tratti di una sfida davvero terribile.
Già pubblicata con i primi due capitoli, la Future Saga punta a offrire una rivisitazione di alcuni eventi della storia di Xenoverse 2 attraverso incarichi aggiuntivi e paralleli, nonché l'introduzione di nuovi personaggi, abilità, costumi e altro ancora.
Finora l'espansione ha visto l'arrivo di combattenti come Vegeta, Goku Black, Broly, Androide 18, Videl, Jiren, Belmod e Goku in versione bambino, quest'ultimo aggiunto per celebrare la serie animata Dragon Ball DAIMA.
Un supporto interminabile
Considerando che Dragon Ball Xenoverse 2 è stato lanciato nel 2016, ci troviamo di fronte a uno dei supporti post-lancio più lunghi di sempre, almeno per quanto concerne le produzioni di genere action.
Esiste la concreta possibilità che la Future Saga ponga termine a questo percorso, specie se pensiamo ai materiali a cui attinge, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in merito: ne sapremo sicuramente di più fra qualche settimana, quando arriverà magari anche la data di uscita del Capitolo 3.