Dragon Ball Xenoverse 2 presenta il Capitolo 3 della Future Saga con un trailer

Bandai Namco e Dimps hanno presentato con un trailer il Capitolo 3 della Future Saga di Dragon Ball Xenoverse 2, che a quanto pare avrà per protagonisti Cheelai e Broly.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/09/2025
Cheelai nella Future Saga di Dragon Ball Xenoverse 2
Bandai Namco e Dimps hanno presentato con un trailer il Capitolo 3 della Future Saga di Dragon Ball Xenoverse 2, che a quanto pare avrà per protagonisti Cheelai e Broly, quest'ultimo nella versione canonica introdotta con il film Dragon Ball Super: Broly.

I due vengono inviati a Conton City dalla Time Patrol per difendere gli abitanti della città da eventuali minacce, e nel completare le varie missioni compiono sostanziali passi in avanti nella loro relazione, ma c'è un pericolo all'orizzonte e sembra si tratti di una sfida davvero terribile.

Già pubblicata con i primi due capitoli, la Future Saga punta a offrire una rivisitazione di alcuni eventi della storia di Xenoverse 2 attraverso incarichi aggiuntivi e paralleli, nonché l'introduzione di nuovi personaggi, abilità, costumi e altro ancora.

Dragon Ball Xenoverse 2: annunciato "Future Saga", una nuova serie di DLC in arrivo Dragon Ball Xenoverse 2: annunciato Future Saga, una nuova serie di DLC in arrivo

Finora l'espansione ha visto l'arrivo di combattenti come Vegeta, Goku Black, Broly, Androide 18, Videl, Jiren, Belmod e Goku in versione bambino, quest'ultimo aggiunto per celebrare la serie animata Dragon Ball DAIMA.

Un supporto interminabile

Considerando che Dragon Ball Xenoverse 2 è stato lanciato nel 2016, ci troviamo di fronte a uno dei supporti post-lancio più lunghi di sempre, almeno per quanto concerne le produzioni di genere action.

Esiste la concreta possibilità che la Future Saga ponga termine a questo percorso, specie se pensiamo ai materiali a cui attinge, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in merito: ne sapremo sicuramente di più fra qualche settimana, quando arriverà magari anche la data di uscita del Capitolo 3.

