Dragon Ball Xenoverse 2: annunciato 'Future Saga', una nuova serie di DLC in arrivo

"I giocatori potranno dunque scoprire cosa c'è in ballo quando i contenuti scaricabili verranno lanciato nel prossimo futuro!" Non viene aggiunto altro, ma Future Saga sarà composto da vari capitoli che verranno pubblicato durante un certo arco di tempo nei prossimi mesi.

Bandai Namco e il team di sviluppo Dimps hanno annunciato una nuova mandata di contenuti aggiuntivi in arrivo per Dragon Ball Xenoverse 2 con Future Saga , una serie di DLC che porta avanti la narrazione verso un periodo futuro nella storia del celebre franchise.

Un gioco eterno?

Dragon Ball Xenoverse 2, uno screenshot

Non è ancora finita per Dragon Ball Xenoverse 2, dunque, nonostante il gioco sia uscito quasi 8 anni fa, dimostrando una longevità veramente straordinaria, in linea con la popolarità della serie in questione.

I nuovi DLC verranno pubblicati nel corso del 2024, con date ancora da precisare insieme ad ulteriori dettagli al riguardo. Con l'occasione, ricordiamo peraltro che Dragon Ball Xenoverse 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S con versioni native per la nuova generazione il 24 maggio 2024.