Amazon Kindle Unlimited gratuito ancora in promozione su Amazon Italia, fino ad aprile

Amazon Italia sta ancora proponendo la promozione di Amazon Kindle Unlimited, che può essere ottenuto a costo zero per un tempo di utilizzo di 60 giorni. Chi ha i prerequisiti per la promozione, può reclamarla a questo indirizzo. La promozione scadrà il 3 aprile 2024.

Per poter reclamare due mesi gratis di Kindle Unlimited è necessario non essere iscritti al servizio né star già usufruendo di una prova gratuita. Inoltre, se avete già usufruito di una prova gratuita potreste non poter usare quella attuale. Per saperlo dovete però andare alla pagina Amazon sopra indicato e vedere in prima persona se la promozione vi compare.

Per sapere se la promozione è attiva, dovete vedere un riquadro azzurro con scritto "2 mesi (Promozione)" e il prezzo € 0,00. Il prezzo regolare sarebbe di 19.98€.