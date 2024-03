Stellar Blade: niente modalità foto al lancio, forse verrà aggiunta se ci sarà abbastanza richiesta

Tramite un'intervista concessa a Famitsu, il team di Shift Up ha svelato che Stellar Blade non avrà una modalità fotografica al lancio, ma hanno lasciato intendere che gli sviluppatori potrebbero realizzarla e aggiungerla in un secondo momento se ci sarà abbastanza richiesta da parte dei giocatori.

"Al momento ci stiamo concentrando sullo sviluppo del gioco principale, quindi non abbiamo ancora pronta una modalità foto. Se ci saranno richieste da parte degli utenti, faremo del nostro meglio per rispondere", ha detto Kim Hyung-tae CEO di Shift UP e director di Stellar Blade.

Insomma, tutto dipenderà da quanto i giocatori di Stellar Blade brameranno una modalità fotografica per immortalare le affascinanti ambientazioni del gioco realizzate in Unreal Engine o le coreografiche tecniche di combattimento della protagonista Eve o qualsiasi altro utilizzo potrebbe venirvi in mente.