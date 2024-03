Telegram a rischio blocco anche in Russia a seguito dei fatti di Mosca

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato in un'intervista recente ai media russi che al momento non è in programma il blocco dell'app all'interno del paese, come già stava accadendo in Spagna .

Possibili vie

Durov attualmente risiede a Dubai

In tempi recenti, Durov aveva annunciato l'intenzione di introdurre chatbot basati sull'intelligenza artificiale per migliorare il servizio clienti e di investire nell'IA per affrontare i numerosi problemi di moderazione sulla piattaforma, spesso criticata per la presenza di contenuti criminali ed estremisti.

In risposta a ciò, Anton Gorelkin, membro della Commissione per la politica dell'informazione della Duma, ha esortato Durov a dare quanto prima una prova dell'efficacia di queste tecnologie per contrastare l'uso di Telegram da parte di gruppi malintenzionati.

Un suggerendo proposto sarebbe stato di vietare la ricezione di messaggi da contatti sconosciuti che contengono parole sospette.

Attualmente, non è stata fornita una risposta da parte del fondatore di Telegram.

L'applicazione, che conta oltre 900 milioni di utenti attivi al mese, sta generando notevoli profitti attraverso sottoscrizioni premium e annunci sponsorizzati.

Pavel Durov, con cittadinanza sia negli Emirati Arabi Uniti che in Francia, è stimato possedere un patrimonio di circa 15,5 miliardi di dollari.

Il CEO era fuggito dalla Russia nel 2014 dopo aver rifiutato di condividere i dati degli utenti di VKontakte (VK), un social network russo simile a Facebook che aveva fondato, con l'agenzia di sicurezza russa.