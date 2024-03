Visions of Mana: nuovo trailer e immagini per il gioco Square Enix

Con l'arrivo di nuove anteprime e prove, Square Enix ha pubblicato anche vari materiali inediti di Visions of Mana, con un nuovo trailer e varie immagini visibili qui sotto per l'interessante rilancio della storica serie di RPG nipponici.

Potete conoscerlo meglio leggendo il nostro nuovo provato di Visions of Mana, oltre all'intervista a Masaru Oyamada che spiega vari dettagli sul gioco in questione.

La storia di Visions of Mana ci porta a Tianeea, nel Villaggio del Fuoco, dove tutti si stanno preparando a festeggiare una speciale ricorrenza che accade ogni quattro anni, legata alla necessità di rinvigorire l'Albero del Mana.

Val è una delle guardie scelte per proteggere il pellegrinaggio verso l'Albero, ed è anche il protagonista della storia. Nel giorno dell'inizio dei festeggiamenti, Val si ritrova coinvolto in una grande avventura, dovendo scortare la sua amica d'infanzia Hinna che è stata scelta come come "Alm of Fire" per il pellegrinaggio verso l'Albero del Mana.