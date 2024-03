Xbox Game Pass: Diablo 4 è disponibile da ora, insieme a Open Roads

Se siete abbonati al servizio, dovrebbe comparirvi il tasto per l'installazione diretta del gioco, ma considerate che sarà probabilmente necessario fare un po' di spazio, visto che richiede circa 85 GB liberi (almeno per quanto riguarda Xbox Series X).

Il primo ha bisogno di ben poche presentazioni: già lanciato su PC Game Pass da ieri , Diablo 4 è ora disponibile in questi minuti anche in versione console, come potete constatare guardando direttamente dalla console, sull'app ufficiale del servizio o anche attraverso il sito di Xbox Store a questa pagina .

Due nuovi giochi arrivano insieme nel catalogo di Xbox Game Pass oggi, e si tratta di due titoli di un certo peso: Diablo 4 e Open Roads sono disponibili da ora al download per tutti gli abbonati al servizio su abbonamento di Microsoft.

Tra demoni e ricordi di famiglia

Open Roads ci porta in un misterioso viaggio

Open Roads è l'altra uscita di rilievo fissata per oggi, anche questo disponibile ora al download per gli abbonati a Xbox Game Pass (link a questa pagina di Xbox.com): si tratta di un debutto disponibile al lancio direttamente nel servizio ed è un titolo particolarmente interessante anche guardando alle firme dietro alla pubblicazione, da parte di Annapurna e Fullbright, team autore di Gone Home.

Dopo il rinvio, l'uscita è stata spostata a oggi e il gioco è adesso disponibile al download. Si tratta di una particolare avventura narrativa itinerante, che racconta essenzialmente la storia di un viaggio intrapreso da Tess Devine e sua madre Opal una volta scoperta una scatola di lettere e vecchi appunti accuratamente conservati nella soffitta di casa.

Da questa scoperta compaiono segreti di famiglia e forse anche un tesoro da scoprire, con elementi che vanno dal nostalgico al malinconico fino all'inquietante, in un certo senso ricollegandosi a caratteristiche viste già in Gone Home.