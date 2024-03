Diablo 4 è già disponibile su PC Game Pass, ma non include gli Obiettivi Xbox

A quanto pare Diablo 4 è già disponibile per il download su PC Game Pass, con un giorno d'anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, mentre gli utenti Xbox dovranno invece attendere appunto la giornata di domani.

Come riportato nelle scorse ore, per giocare a Diablo 4 su PC Game Pass è necessario installare Battle.net e collegare gli account: un'operazione necessaria per via dell'integrazione della piattaforma digitale di Activision Blizzard, che tuttavia in futuro Microsoft potrebbe dismettere.

Al di là di questo, è emerso che Diablo 4 nella versione PC Game Pass non include gli Obiettivi Xbox: una gran brutta notizia per gli utenti particolarmente affezionati al sistema di achievement di questo ecosistema.