Twitch, ban per chi proietta gameplay sulle proprie parti intime

Twitch ha deciso di cambiare le proprie regole in seguito a quanto accaduto di recente: a partire dal 29 marzo, gli streaming focalizzati sulle parti intime non saranno più consentiti, pena il ban.

Naturalmente si tratta di una reazione all'idea avuta dalla streamer Morgpie, che ha effettuato streaming direttamente sul suo sedere e sulla sua scollatura, cercando in questa maniera di aggirare le linee guida della piattaforma.

"Le nostre linee guida della comunità sono state concepite per rendere Twitch un luogo accogliente", si legge in una nota. "I contenuti su Twitch sono in continua evoluzione e vogliamo assicurarci che queste regole funzionino come previsto e tengano il passo con i comportamenti emergenti."

"Quando necessario, aggiorniamo le nostre regole per tenere conto di questi cambiamenti nei comportamenti degli streamer e per chiarire alla comunità cosa è consentito. A partire da venerdì 29 marzo, i contenuti che si concentrano su parti del corpo intime per un periodo di tempo prolungato saranno vietati."